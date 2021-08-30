Multiple Severe Thunderstorm Warnings in IA and NE

The National Weather Service in Omaha has issued a
- Severe Thunderstorm Warning for…
Central Wayne County in northeastern Nebraska…
- Until 1115 PM CDT.
- At 1031 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Carroll, or
19 miles northeast of Norfolk, moving southeast at 25 mph. HAZARD…60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE…Radar indicated. IMPACT…Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage
to roofs, siding, and trees.
- This severe thunderstorm will be near…
Wayne around 1050 PM CDT.
Other locations in the path of this severe thunderstorm include
Wakefield.
…A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM CDT
FOR EAST CENTRAL CEDAR COUNTY…
AT 1117 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HARTINGTON, OR
15 MILES SOUTHWEST OF VERMILLION, MOVING EAST AT 25 MPH.
HAZARD…60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE…RADAR INDICATED.
IMPACT…HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO
ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…
WYNOT.
…A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM CDT
FOR SOUTHERN WAYNE…NORTHWESTERN CUMING AND NORTHEASTERN STANTON
COUNTIES…
AT 1116 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES NORTHWEST
OF PILGER, OR 13 MILES EAST OF NORFOLK, MOVING SOUTHEAST AT 20 MPH.
HAZARD…TWO INCH HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE…RADAR INDICATED.
IMPACT…PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…
WAYNE, STANTON, WINSIDE, PILGER, HOSKINS AND 8 MILES SOUTH OF WAYNE
The National Weather Service in Omaha has issued a
…A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT
FOR NORTHWESTERN WAYNE AND PIERCE COUNTIES…
AT 1112 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHWEST
OF PIERCE, OR 17 MILES NORTHWEST OF NORFOLK, MOVING SOUTHEAST AT 15
MPH.
HAZARD…TWO INCH HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE…RADAR INDICATED.
IMPACT…PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…
PIERCE, OSMOND, HADAR, FOSTER, MCLEAN, WILLOW CREEK STATE RECREATION
AREA AND THE HIGHWAY 81 AND 20 JUNCTION.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
PREPARE IMMEDIATELY FOR LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS. PEOPLE OUTSIDE
SHOULD MOVE TO A SHELTER, INSIDE A STRONG BUILDING AND AWAY FROM
WINDOWS.
Other locations in the path of this severe thunderstorm include
Randolph.
…A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1145 PM CDT
FOR SOUTHWESTERN CRAWFORD AND SOUTHWESTERN CARROLL COUNTIES…
AT 1121 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR DENISON,
MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD…60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE…RADAR INDICATED.
IMPACT…HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO
ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…
DENISON, MANNING, DUNLAP, MANILLA, DOW CITY, CHARTER OAK, RICKETTS,
ARION, BUCK GROVE, ASPINWALL, MANNING MUNICIPAL AIRPORT AND DENISON
MUNICIPAL AIRPORT.
The National Weather Service in Des Moines has issued
- SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR…
SOUTHWESTERN GREENE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA…
NORTHWESTERN GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA…
NORTHERN AUDUBON COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA…
SOUTHEASTERN CRAWFORD COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA…
CARROLL COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA…
- UNTIL MIDNIGHT CDT.
- AT 1058 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MANNING, OR
9 MILES SOUTHWEST OF CARROLL, MOVING SOUTHEAST AT 25 MPH. HAZARD…60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL. SOURCE…RADAR INDICATED. IMPACT…HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
- LOCATIONS IMPACTED INCLUDE…
COON RAPIDS