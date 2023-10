SIOUX CITY, IOWA (KCAU) – District play for NSAA girls golf wrapped up Sunday as Siouxland sent players and teams from Norfolk, Oakland-Craig, Wayne, Pierce, Battle Creek, Cedar Catholic, Laurel-Concord-Coleridge in Classes A and C to the State tournament on Oct. 9 and 10. Below are the notable Siouxland finishes:

CLASS A – DISTRICT 4

Individual Qualifiers:

1. Jessica Tackett (12), Elkhorn South, 74

2. Carly Brown (12), Omaha Westside, 80

3. Addison Benge (10), Omaha Westside, 82

4. Mattie Goettsch (9), Lincoln Southeast, 83

5. Carys Nelson (11), Elkhorn South, 83

6. Sophia Martin (11), Omaha Westside, 84

7. Addison Powers (11), Ralston/Mercy, 87

8. Rebecca Asbury (12), Norfolk, 87

9. Chloe DiPrima (9), Omaha Westside, 87

10. Ellen Bode (10), Elkhorn South, 87

Qualifying Teams:

3. Norfolk, 372

Coach: Lance Kosch

Rebecca Asbury (12), 87

Mailin Bertus (12), 89

Maddilyn Fineran (10), 90

Gracyn Canham (11), 106

Leighton Hebb (9), 113

==============

CLASS C – DISTRICT 2

Individual Qualifiers:

1. Cecilia Arndt (12), Scotus Central Catholic, 74

2. Quinn VunCannon (11), Scotus Central Catholic, 89

3. Taylor Beierman (12), Boone Central, 94

4. Emma Anderson (10), Oakland-Craig, 95

5. Kara Selken (12), Oakland-Craig, 96

6. Keila Dubas (11), Fullerton, 98

7. Kiya Taylor (10), Scotus Central Catholic, 99

8. Kaitlyn Fleming (12), Scotus Central Catholic, 101

9. Ellie Sendgraff (11), Archbishop Bergan, 102

10. Melinda Pickrel (12), Fullerton, 103

10. Valerie Lierman (12), Oakland-Craig, 103

Qualifying Teams:

2. Oakland-Craig, 412

Coach: Mike Selk

Emma Anderson (10), 95

Kara Selken (12), 96

Valerie Lierman (12), 103

Myesha Larson (10), 118

Isabella Benne (12), 134

==============

CLASS C – DISTRICT 3

Individual Qualifiers:

1. Joslyn Johnson (11), Wayne, 85

2. Kaylin Gaughenbaugh (12), O’Neill, 85

3. Rylee Altwine (10), Pierce, 91

4. Daleni Knust (9), West Holt, 91

5. Carli Canham (10), Wayne, 95

6. Molly Heimes (12), Battle Creek, 96

7. Charli Sievers (11), Wayne, 97

8. Maci Schommer (12), Cedar Catholic, 97

9. Brooklynn Butterfield (11), West Holt, 101

10. Abigail Mathis (12), West Holt, 101

10. Holly Patefield (10), Laurel-Concord-Coleridge, 101