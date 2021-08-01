Rising COVID cases in Tokyo causing concern among Olympic officials

TOKYO, JAPAN (KCAU) – DESPITE COMING OFF THE HEELS OF A WORLDWIDE PANDEMIC… THE TOKYO OLYMPICS HAVE PRESSED ON… BUT AS THE GAMES CONTINUE TO BE HELD… COVID CASES AND APPREHENSION AMONG OLYMPIC OFFICIALS ARE INCREASING.
“I THINK IT’S A MIRACLE THAT WE’RE ALL HERE,” FORMER IOC EXECUTIVE MICHAEL PAYNE SAID.
TOKYO IS HOSTING AN OLYMPICS DURING A WORLDWIDE PANDEMIC, AND THE COVID NUMBERS HAVE EXPLODED SINCE THE GAMES BEGAN. THE CITY BROKE ANOTHER RECORD ON SATURDAY WITH OVER 4,000 NEW CASES. FROM AN OUTSIDER’S VIEWPOINT THE EMPTY STADIUMS MAKE SENSE, BUT PAYNE IS DISSAPOINTED.
“YOU HAD SPECTATORS IN THE LOCAL BASEBALL, YOU HAD SPECTATORS IN THE LOCAL SUMO, YOU HAD SPECTATORS IN OTHER EVENTS. SO HANG ON, I MEAN IT’S BANNED FOR THE OLYMPICS BUT NOT BANNED FOR OTHER EVENTS… SOMEBODY IS PLAYING GAMES.”
PAYNE THINKS THE DECISION IS POLITICALLY MOTIVATED. IT CERTAINLY WOULDN’T BE THE FIRST TIME THE OLYMPICS WERE USED IN THAT FASHION. IN THE MIDST OF THE COLD WAR THE U.S. BOYCOTTED THE MOSCOW GAMES IN 1980. FOUR YEARS LATER, RUSSIA RETURNED THE FAVOR.
“THE OLYMPICS WAS CLEARLY CAUGHT IN THE CROSSFIRE OF A MAJOR POLITICAL BATTLE GOING ON BETWEEN THE GOVERNOR OF TOKYO AND THE PRIME MINISTER IN THE BUILD-UP TO A ELECTION IN A COUPLE OF MONTHS TIME.”
AND THE BIGGEST LOSERS HERE ARE THE JAPANESE. THEY’RE THE ONES WHO CAN’T SEE THEIR GAMES.