Siouxland Championship Match Results

Class C

106 – Robbie Fisher (Crofton-Bloomfield) wins via fall in 1:04 over Ryan Stusse Jr. (Battle Creek).

220 – Logan Booth (Logan View) defeats Jared Janssen (Crofton-Bloomfield) 5-3.

Class D

120 – Eli Paxton (Mullen) defeats Braxton Siebrandt (Wisner-Pilger) 4-3.

132 – Scout Ashburn (Plainview) defeats Nickolas Kuehn (Kenesaw) 2-1.

138 – Jon Peterka (Sutherland) defeats Kyler Mosel (Plainview) 5-3.

145 – Tanner Frahm (Plainview) defeats Art Escalante (Winside).

Girl’s

120 – Alexis Pehrson (Yutan) defeats Madisen Petersen (Crofton) 6-3.

132 – Selena Zamora (South Sioux City) defeats Rylee Hoppe (Norfolk) 8-1.

138 – Reagen Gallaway (Amherst) wins via fall in 0:50 over Lesly Rodriguez (Norfolk).

152 – Yohaly Quinones (South Sioux City) defeats Makayla Pate (McCook) after injury.

185 – Kinzie Parsons (Pierce) wins via fall in 3:35 over Makena Schramm (Fairbury).

235 – Claire Paasch (West Point-Beemer) wins via fall in 0:14 over Tia Teigre (Aurora).

Class A Team Scores 1. Millard South 217.0 2. Lincoln East 145.0 3. Columbus 131.5 4. Papio-LaVista 117.0 5. Grand Island 100.0 7. Norfolk 79.0

Class B Team Scores 1. Bennington 160.5 2. Hastings 128.0 3. Waverly 117.0 4. Blair 110.0 5. Beatrice 73.5 14. Pierce 39.5 16. South Sioux City 32.0 T39. Wayne 6.0 T44. West Point-Beemer 0.0

Class C Team Scores 1. Aquinas Catholic 141.0 2. Central City 104.5 3. Milford 98.0 4. Crofton/Bloomfield 94.0 5. Battle Creek 92.0 26. Norfolk Catholic 21.0 38. BRLD 13.0 T51. Oakland-Craig 1.0 T53. Cedar Catholic 0.0 T53. Ponca 0.0

Class D Team Scores 1. Sutherland 141.0 2. Mullen 93.0 3. Winside 92.0 4. Thayer Central 72.0 5. Plainview 71.5 T32. Wisner-Pilger 22.0 T32. Guardian Angels Central Catholic 22.0 T38. Pender 14.0 T58. Stanton 2.0 T63. Osmond 0.0