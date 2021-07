Iowa high school baseball highlights and scores (7-16-21)

Iowa Baseball Scores

Sioux City East — 9, Sioux City North — 1 — Class 4A Substate 1 First Round

Spencer — 3, Le Mars — 2 — Class 3A Substate 1 First Round

Clear Lake — 18, Algona — 1 — Class 3A Substate 2 First Round

Sioux Center — 6, Bishop Heelan — 5 — Class 3A Substate 1 First Round

Valley — 7, Sioux City West — 0 — Class 4A Substate 1 First Round

Denison-Schleswig — 8, Carroll — 1 — Class 3A Substate 8 First Round

MOC-Floyd Valley — 5, Sergeant-Bluff-Luton — Class 3A Substate 1 First Round

Storm Lake — 7, Boyden-Hull/Rock Valley — 2, Class 3A Substate 1 First Round

Humboldt — 13, Charles City — 9 — Class 3A Substate 2 First Round