Here’s a look at the final results from the NSAA Girls Golf State Championship. Below are the final scores as well as our notable finishers from Classes A, B, and C.

CLASS A – TEAM (SCORE)

1. Lincoln East (+55)

2. Lincoln Southwest (+69)

3. Omaha Marian (+77)

8. Norfolk (+174)

CLASS A – INDIVIDUAL (SCHOOL, SCORE)

1. Eden Larson (Lincoln Southwest, +5) *Larson won on playoff hole

2. Isabella Elgert (Lincoln East, +5)

3. Julia Hyten (Lincoln Southwest, +8)

T-12. Mailin Bertus (Norfolk, +21)

24. Maddilyn Fineran (Norfolk, +30)

53. Rebecca Asbury (Norfolk, +56)

69. Gracyn Canham (Norfolk, +71)

73. Leighton Hebb (Norfolk, +75)

CLASS B – TEAM (SCORE)

Omaha Duchesne Academy (+104) Elkhorn North (+127) Scottsbluff (+130)

CLASS B – INDIVIDUAL (SCHOOL, SCORE)

Kiera Paquette (Beatrice, +9) Julia Karmazin (Elkhorn North, +11) Nielli Heinhold (Scottsbluff, +13)

CLASS C – TEAM (SCORE)

1. Broken Bow (+105)

2. Minden (+114)

3. Scotus Central Catholic (+167)

5. Wayne (+194)

T-11th. Oakland-Craig (+257)

CLASS C – INDIVIDUAL (SCHOOL, SCORE)

1. Camryn Johnson (Broken Bow, +5)

2. Olivia Lovegrove (Lincoln Christian, +6)

3. Taylor Beierman (Boone Central, +11)

14. Joslyn Johnson (Wayne, +31)

T-21. Rylee Altwine (Pierce, +38)

T-27. Maci Schommer (Cedar Catholic, +46)

T-30. Molly Heimes (Battle Creek, +47)

T-32. Lindsay Niemann (Wayne, +48)

T-32. Emma Anderson (Oakland-Craig, +48)

40. Valerie Lierman (Oakland-Craig, +50)

T-41. Charli Sievers (Wayne, +51)

T-54. Holly Patefield (Laurel-Concord-Coleridge, +60)

61. Carli Canham (Wayne, +64)

64. Hallie Heithold (Wayne, +68)

85. Myesha Larson (Oakland-Craig, +111)

86. Isabella Benne (Oakland-Craig, +118)