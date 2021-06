Iowa state girl’s soccer quarterfinal highlights and scores

Iowa Girl’s State Soccer Quarterfinal Results:

Class 1A

#1 Assumption – 4, #8 Bishop Heelan – 0

#4 Nevada – 1, #5 Walhert Catholic – 0

#7 Gilber – 5, #2 Treynor – 5

#6 Des Moines Christian – #3 Columbus Catholic

Class 2A

#1 Waverly-Shell Rock – 1, #8 Xavier – 0

#5 Spencer – 3, #4 North Polk – 1

#7 Dallas Center-Grimes – 4, #2 Lewis Central – 3

#3 Norwalk – 3, #2 North Scott – 2

Class 3A

#1 Valley – 5, #8 Muscatine – 1

#5 Ankeny Centennial – 2, #4 Dowling Catholic – 1

#7 Ankeny – 1, #2 Pleasant Valley – 0

#3 Waukee – 3, #6 Council Bluffs Lincoln – 0

Iowa Girl’s State Soccer Semifinal Schedule:

Class 1A

#1 Assumption vs #4 Nevada – Wednesday – 10 AM

#6 Des Moines Christian vs #7 Gilbert – Wednesday – 10:15 AM

Class 2A

#1 Waverly-Shell Rock vs #5 Spencer – Wednesday – 12:30 PM

#3 Norwalk vs #7 Dallas Center-Grimes – Wednesday – 12:45 PM

Class 3A

#1 Valley vs #5 Ankeny Centennial – Wednesday – 3:00 PM

#3 Waukee vs #7 Ankeny – Wednesday – 3:15 PM