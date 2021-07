Iowa high school baseball, softball highlights and scores (7-7-21)

Iowa High School Baseball Scores

Hartley-Melvin-Sanborn — 10, GTRA — 0

West Sioux — 10, Trinity Christian — 2

Storm Lake — 1, Estherville-Lincoln Central — 0

Spirit Lake — 3, Spencer — 2

OABCIG — 19, East Sac County — 6

Iowa High School Softball Scores

Westwood — 13, River Valley — 9 — Class 1A – Region 1 Second Round

Newell-Fonda — 11, Bishop Garrigan — 1 — Class 1A – Region 2 Second Round

North Union — 13, Emmetsburg — 1 — Class 2A – Region 1 Quarterfinal

GTRA — 4, MMCRU — 2 — Class 1A – Region 1 First Round

Ridge View — 16, South O’Brien — 3 — Class 2A – Region 1 Quarterfinal

Akron-Westfield — 10, Hartley-Melvin-Sanborn — 0 — Class 1A – Region 1 Second Round

Kuemper Catholic — 5, Panorama — 3 — Class 2A – Region 3 Quarterfinal

Hinton — 1, East Sac County — 0 — Class 2A – Region 2 Quarterfinal

Remsen St. Mary’s — 11, Kingsley-Pierson — 1 — Class 1A – Region 1 Second Round

Underwood — 7, Treynor — 6 — Class 2A – Region 2 Quarterfinal

West Monona — 12, MVAOCOU — 1 — Class 2A – Region 2 Quarterfinal

Woodbine — 1, Logan-Magnolia — 0 — Class 1A – Region 2 Second Round

Western Christian — 15, West Sioux — 4 — Class 2A – Region 1 Quarterfinal

St. Edmond — 4, Ar-We-Va — 3 — Class 1A – Region 2 Second Round

Sioux Central — 12, Alta-Aurelia — 0 — Class 2A – Region 1 Quarterfinal