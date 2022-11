SIOUX CITY, IOWA (KCAU)- Attached are the highlights and scores from our local high school and college basketball games from November 22nd:

HIGH SCHOOL

G-T/R-A 34 , Harris-Lake Park 30

Storm Lake 60, South Central Calhoun 46

West Lyon 60, George-Little Rock 25

Hinton 57, Sioux City North 47

Spencer 65, Le Mars 62

Boyden-Hull 57, Sheldon 46

Remsen St. Mary’s 63, Woodbury Central 20

Alta-Aurelia 59, South O’Brien 19

Central Lyon 57, Rock Valley 53

Estherville-Lincoln Central 71, Manson-NW Webster 33

Hartley-Melvin-Sanborn 67, Sioux Central 43

Pocahontas Area 63, Humboldt 62

MOC-Floyd Valley 64, Okoboji 60

MVAOCOU 75, Boyer Valley 37

Sibley-Ocheyedan 58, Sioux Center 49

Unity Christian 65, Gehlen Catholic 35

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

Dordt 81, Briar Cliff 68

Doane 76, Morningside 72 (OT)

Northwestern 80, Midland 71

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

#12 Morningside 97, Doane 93

#13 Dordt 81, Briar Cliff 75

#25 Northwestern 107, Midland 71