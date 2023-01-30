BOONE, IOWA – The fifth edition of the IHSAA’s inaugural basketball rankings are available below:
CLASS 4A
|Rank
|School
|W
|L
|1
|Cedar Rapids, Kennedy
|14
|0
|2
|Waukee
|16
|2
|3
|Waukee Northwest
|14
|2
|4
|Valley, W.D.M.
|12
|3
|5
|Sioux City, East
|16
|0
|6
|Indianola
|14
|2
|7
|Waterloo, West
|13
|2
|8
|Ankeny Centennial
|10
|5
|9
|Norwalk
|12
|3
|10
|Dubuque, Senior
|12
|3
CLASS 3A
|Rank
|School
|W
|L
|1
|Bondurant-Farrar
|15
|0
|2
|Clear Lake
|12
|1
|3
|Marion
|14
|3
|4
|MOC-Floyd Valley
|14
|2
|5
|Newton
|9
|4
|6
|Xavier, Cedar Rapids
|11
|4
|7
|Webster City
|13
|1
|8
|Charles City
|11
|3
|9
|Mount Pleasant
|14
|3
|10
|Humboldt
|12
|2
CLASS 2A
|Rank
|School
|W
|L
|1
|Western Christian, Hull
|14
|1
|2
|Central Lyon
|13
|1
|3
|Roland-Story
|16
|1
|4
|Aplington-Parkersburg
|15
|1
|5
|Sioux Central
|15
|0
|6
|West Burlington
|17
|0
|7
|AHSTW
|16
|1
|8
|Grundy Center
|15
|2
|9
|Alburnett
|15
|2
|10
|West Lyon
|11
|3
CLASS 1A
|Rank
|School
|W
|L
|1
|Grand View Christian
|16
|0
|2
|North Linn
|16
|0
|3
|Gladbrook-Reinbeck
|15
|1
|4
|WACO
|17
|0
|5
|West Harrison
|13
|1
|6
|Dunkerton
|16
|0
|7
|Remsen, St. Mary’s
|12
|2
|8
|Baxter
|14
|1
|9
|Newell-Fonda
|11
|2
|10
|Wapsie Valley
|13
|3