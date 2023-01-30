BOONE, IOWA – The fifth edition of the IHSAA’s inaugural basketball rankings are available below:

CLASS 4A

RankSchoolWL
1Cedar Rapids, Kennedy140
2Waukee  162
3Waukee Northwest142
4Valley, W.D.M.123
5Sioux City, East160
6Indianola142
7Waterloo, West132
8Ankeny Centennial105
9Norwalk123
10Dubuque, Senior123

CLASS 3A

RankSchoolWL
1Bondurant-Farrar150
2Clear Lake121
3Marion143
4MOC-Floyd Valley142
5Newton94
6Xavier, Cedar Rapids114
7Webster City131
8Charles City113
9Mount Pleasant143
10Humboldt122

CLASS 2A

RankSchoolWL
1Western Christian, Hull141
2Central Lyon131
3Roland-Story161
4Aplington-Parkersburg151
5Sioux Central150
6West Burlington170
7AHSTW161
8Grundy Center152
9Alburnett152
10West Lyon113

CLASS 1A

RankSchoolWL
1Grand View Christian160
2North Linn160
3Gladbrook-Reinbeck151
4WACO170
5West Harrison131
6Dunkerton160
7Remsen, St. Mary’s122
8Baxter141
9Newell-Fonda112
10Wapsie Valley133