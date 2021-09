IGHSAU 2021 Iowa High School Volleyball rankings 9-16-21

Class 1A



1. Burlington Notre Dame 19-6

2. Springville 10-2

3. Gehlen Catholic 6-5

4. Lisbon 10-2

5. Holy Trinity Catholic 5-3

6. Ankeny Christian 14-3

7. Dunkerton 10-1

8. Gladbrook-Reinbeck 13-5

9. New London 5-5

10. Newell-Fonda 10-1

11. North Tama 8-4

12. Lamoni 10-0

13. Council Bluffs St. Albert 6-6

14. Waterloo Christian 6-4

15. Southeast Warren 13-3

Dropped Out: None

Class 2A

Dike-New Hartford 22-0 Denver 15-2 Wilton 16-0 South Hardin 16-0 Boyden-Hull 10-2 Western Christian 9-5 Wapsie Valley 5-4 Sumner-Fredericksburg 12-3 Osage 7-2 Beckman Catholic 17-4 Kuemper Catholic 12-4 Grundy Center 13-6 Traynor 9-3 Missouri Valley 19-2 Hinton 8-1

Dropped Out: Ridge View (13)

Class 3A

West Delaware 19-2 Davenport Assumption 12-3 Des Moines Christian 13-2 West Liberty 15-0 Sheldon 8-3 Sergeant Bluff-Luton 9-1 West Burlington 8-0 Mount Vernon 9-4 Sioux Center 11-3 Unity Christian 4-3 Union 9-2 Eddyville-Blakesburg-Fremont 13-2 Independence 6-5 Red Oak 6-7 New Hampton 14-3

Dropped Out: None

Class 4A

North Scott 14-3 Western Dubuque 7-3 Xavier 13-2 Oskaloosa 16-3 Marion 15-3 Glenwood 15-2 Bondurant-Farrar 10-1 Waverly-Shell Rock 15-4 Clear Creek-Amana 11-5 North Polk 16-5 Pella 12-3 Winterset 7-1 Indianola 10-7 Webster City 9-1 Norwalk 10-6

Dropped Out: Humboldt (13)

Class 5A