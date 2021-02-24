GPAC Tournament quarterfinal highlights and scores (2-24-21)

GPAC Women’s Basketball Quarterfinals – Wednesday, February 24
#1 Morningside 84, #8 Jamestown 75
#4 Briar Cliff 67, #5 Dordt 54
#3 Northwestern 79, #6 Midland 54
#2 Concordia 70, #7 Dakota Wesleyan 58
GPAC Women’s Basketball Semifinals – Saturday, February 27
#4 Briar Cliff (17-9, 14-8 GPAC) at #1 Morningside (24-2, 21-1 GPAC), 3 pm
#3 Northwestern (17-9, 16-6 GPAC) at #2 Concordia (19-7, 17-5 GPAC), 3 pm
GPAC Men’s Basketball Quarterfinals – Wednesday, February 24
#8 Mount Marty 76, #1 Morningside 73
#4 Dakota Wesleyan 70, #5 Concordia 58
#3 Jamestown 89, #6 Dordt 68
#2 Northwestern 83, #7 Briar Cliff 77
GPAC Men’s Basketball Semifinals – Saturday, February 27
#8 Mount Marty (10-16, 9-11 GPAC at #4 Dakota Wesleyan (19-7, 14-6 GPAC), 3 pm
#3 Jamestown (19-7, 14-6 GPAC) at #2 Northwestern (21-5, 15-5 GPAC), 3 pm