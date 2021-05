Final day of Iowa state track and field results in several record-breaking performances

For full results from Iowa state track and field, click here.

Siouxland’s Iowa state champions for 2021:

Class 4A

Girl’s 100M Dash – Sioux City West – Holly Duax – 12.12

Girl’s 200M Dash – Sioux City West – Holly Duax – 24.59

Class 3A

Boy’s Discus – Le Mars – Brandon VanderSluis – 170′ 6″

Class 2A

Boy’s 4x200M Relay – Unity Christian – 1:28.58

Girl’s 400M Dash – West Lyon – Kennedy Kramer – 56.25

Girl’s High Jump – Sheldon – Maddie Olson – 5’9″

Boy’s Long Jump – OABCIG – Cooper DeJean – 23′ 7.5″

Girl’s 800M Sprint Medley – Kingsley-Pierson/Woodbury Central – 1:47.86

Boy’s 800M Sprint Medley – Unity Christian – 1:31.76 – State Record

Girl’s 800M Run – Sibley-Ocheyedan – Maidson Brouwer – 2:13.18

Boy’s 100M Dash – OABCIG – Cooper DeJean – 11.16

Boy’s 110M Hurdles – Spirit Lake – Jack Latham – 14.49

Boy’s 4x100M Relay – OABCIG – 42.59

Girl’s 4x400M Relay – Kingsley-Pierson/Woodbury Central – 3:59.53



Class 1A

Boy’s 4x200M Relay – Gehlen Catholic – 1:31.31

Boy’s Shot Put – Lawton-Bronson – Zach Verzani – 58′ 11.25″

Girl’s 4x400M Relay – West Monona – 4:08.30