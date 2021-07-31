Biles not to compete in uneven bars and vault event in Tokyo Olympics

TOKYO, Japan (KCAU) – SIMONE BILES IS THE MOST DECORATED AMERICAN GYMNAST IN HISTORY… AND ONE OF THE GREATEST ATHLETES… OF ALL TIME. BUT THE SIX-TIME OLYMPIC MEDALIST EXPERIENCED SOME MENTAL SETBACKS THIS WEEK… AND HAS REMOVED HERSELF FROM ANOTHER EVENT FINAL.
WHEN THEY LIT THE CAULDRON ON THE TOKYO GAMES, EXPECTATIONS WERE ‘SIMONE BILES COULD WIN UP TO SIX GOLD MEDALS.’ BUT SHE PULLED OUT OF THE TEAM COMPETITION CITING MENTAL HEALTH REASONS, THEN SHE PULLED OUT OF THE ALL-AROUND. NOW SHE HAS DECIDED NOT TO COMPETE IN THE VAULT AND UNEVEN BARS.
BILES HAS BEEN PRACTICING BUT SHE ANNOUNCED ON SOCIAL MEDIA SHE’S BEEN DEALING WITH THE TWISTIES… MEANING HER MIND AND BODY AREN’T WORKING TOGETHER. MYKAYLA SKINNER WILL TAKE HER PLACE ON THE VAULT.
USA GYMNASTICS PUT OUT A PRESS RELEASE SAYING “WE STILL REMAIN IN AWE OF SIMONE, WHO CONTINUES TO HANDLE THIS SITUATION WITH COURAGE AND GRACE, AND ALL OF THE ATHLETES WHO HAVE STEPPED UP DURING THESE UNEXPECTED CIRCUMSTANCES.”
BILES CAN STILL COMPETE IN THE BEAM AND THE FLOOR EXERCISE IF SHE FEELS UP TO IT.