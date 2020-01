Where to find Iowa caucus locations

SIOUX CITY, Iowa (KCAU) – Monday will be the Iowa Caucus, and many of voters will be participating.

The Democrat Party changed the way their caucuses take place this year. Democratic caucus-goers will select their preferred candidate. Others will then try to recruit support from other groups. Officials will then determine what candidates meet a viability threshold of 15%. If candidates are found to not viable, their supports will then have a limited amount of time support a different candidate or abstain

Republican caucus-goers simply vote for their preferred candidate.

KCAU 9 will have coverage of the caucuses and follow along for the results.

If you are caucusing for a Democratic presidential nominee, To find a caucus location, click here. To caucus for a Republican, click here. Scroll below for the full list of caucus locations in Siouxland.

Democratic Caucus Locations

Buena Vista

ALBERT CITY FAIRFIELD COON ALBERT CITY-TRUESDALE ELEMENTARY SCHOOL 300 ORCHARD ST ALBERT CITY 50510 ALTA NOKOMIS ELK ALTA ELEMENTARY SCHOOL, CAFETERIA 1009 S MAIN ST ALTA 51002 LAKESIDE HAYES MAPLE VALLEY CHAUTAUQUA SHELTER HOUSE W 410 E LAKESHORE DR STORM LAKE 50588 NEWELL NEWELL PROVIDENCE NEWELL-FONDA SCHOOL 205 S CLARK ST NEWELL 50568 SRL;LGB;RELS;MAP SIOUX CENTRAL COMMUNITY SCHOOL, COMMONS 4440 HWY 71 SIOUX RAPIDS 50585 STORM LAKE 01 EARLY CHILDHOOD CENTER 930 E 5TH ST STORM LAKE 50588 STORM LAKE 02 CHAUTAUQUA SHELTER HOUSE E 410 E LAKESHORE DR STORM LAKE 50588 STORM LAKE 03 LAKE AVE LOUNGE 617 LAKE AVE STORM LAKE 50588 STORM LAKE 04 SIEBEN’S FORUM, DINING HALL 610 W 4TH ST STORM LAKE 50588 TRUESDALE WASHINGTON GRANT BUENA VISTA COUNTY COURTHOUSE, MEETING ROOM 215 E 5TH ST STORM LAKE 50588

Calhoun County

Butler- Williams POMERORY COMMUNITY ROOM 109 S ONTARIO ST POMEROY 50575 Calhoun- Jackson- EG- LK SOUTH CENTRAL CALHOUN HIGH SCHOOL, AUDITORIUM 709 W MAIN ST LAKE CITY 51449 Cedar LOHRVILLE CITY HALL A 605 2ND ST LOHRVILLE 51453 Center- Logan- TL- GA- L CALHOUN COUNTY COURTHOUSE A 416 4TH ST ROCKWELL CITY 50579 Greenfield & Lincoln 2 MANSON NW WEBSTER HIGH SCHOOL, LIBRARY 1601 15TH AVE MANSON 50563 Lincoln 1 MANSON NW WEBSTER HIGH SCHOOL, AUDITORIUM 1601 15TH AVE MANSON 50563 Reading LOHRVILLE CITY HALL B 605 2ND ST LOHRVILLE 51453 Rockwell City CALHOUN COUNTY COURTHOUSE B 416 4TH ST ROCKWELL CITY 50579 Sherman CALHOUN COUNTY COURTHOUSE C 416 4TH ST ROCKWELL CITY 50579 Union LOHRVILLE CITY HALL C 605 2ND ST LOHRVILLE 51453

Cherokee County

#1 Aurelia AURELIA MIDDLE SCHOOL CAFETERIA 300 ASH ST AURELIA 51005 #2 Cleghorn CLEGHORN COMMUNITY CENTER 102 W GRACE AVE CLEGHORN 51014 #3 Quimby FIRE STATION MEETING ROOM 100 MAIN ST QUIMBY 51049 #4 Cherokee WASHINGTON HS, MUSIC ROOM 600 W BLUFF ST CHEROKEE 51012 #5 Cherokee Ward 1 WASHINGTON HS, BAND ROOM 600 W BLUFF ST CHEROKEE 51012 #6 Cherokee Ward 2 WASHINGTON HS, COMMONS 600 W BLUFF ST CHEROKEE 51012 #7 Cherokee Ward 3



WASHINGTON HS, AUDITORIUM 600 W BLUFF ST CHEROKEE 51012

Crawford County

Charter Oak CHARTER OAK-UTE JUNION HIGH SCHOOL VOCAL MUSIC ROOM 321 MAIN ST CHARTER OAK 51439 DCAB BOYER VALLEY ELEMENTARY SCHOOL LUNCH ROOM 212 N SCHOOL ST DOW CITY 51528 Denison Ward 1 DENISON HIGH SCHOOL, IMC (LIBRARY) 819 N 16TH ST DENISON 51442 Denison Ward 2-Denison Twp DENISON HIGH SCHOOL, HERITAGE ROOM 819 N 16TH ST DENISON 51442 Denison Ward 3-Goodrich Twp DENISON HIGH SCHOOL, CAFETERIA 819 N 16TH ST DENISON 51442 Northeast VAIL COMMUNITY ROOM 215 MAIN ST VAIL 51465 SRK SCHLESWIG ELEMENTARY SCHOOL 714 DATE ST SCHLESWIG 51461 Southeast MANILLA BOWL BOWLING ALLEY 541 MAIN ST MANILLA 51454

Dickinson County

Precinct No. 01 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER A 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360 Precinct No. 02 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER B 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360 Precinct No. 03 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER C 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360 Precinct No. 04 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER D 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360 Precinct No. 05 MILFORD COMMUNITY CENTER A 806 N AVE MILFORD 51351 Precinct No. 06 MILFORD COMMUNITY CENTER B 806 N AVE MILFORD 51351 Precinct No. 07 MILFORD COMMUNITY CENTER C 806 N AVE MILFORD 51351

Precinct No. 08 MILFORD COMMUNITY CENTER D 806 N AVE MILFORD 51351 Precinct No. 09 MILFORD COMMUNITY CENTER E 806 N AVE MILFORD 51351 Precinct No. 10-City-Wahpeton-W Okoboji MILFORD COMMUNITY CENTER F 806 N AVE MILFORD 51351 Precinct No. 11 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER E 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360 Precinct No. 12 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER F 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360 Precinct No. 13 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER G 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360 Precinct No. 14 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER H 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360 Precinct No. 15 DICKINSON COUNTY EXPO CENTER I 1600 15TH ST SPIRIT LAKE 51360

Emmet County

AG-IL-Armstrong ARMSTRONG COMMUNITY CENTER C 519 6TH ST ARMSTRONG IA 50514 CN-SL-Gruver IOWA LAKE COMMUNITY COLLEGE, ROOM 50 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334 DM-JC-Ringsted RINGSTED COMMUNITY CENTER 5 W MAPLE ST RINGSTED 50578 EL-LN-Dolliver IOWA LAKE COMMUNITY COLLEGE, ROOM 52 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334 Emmet-Estherville IOWA LAKE COMMUNITY COLLEGE, ROOM 24 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334 Estherville Ward 1 IOWA LAKE COMMUNITY COLLEGE, ROOM 16 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334 Estherville Ward 2 IOWA LAKE COMMUNITY COLLEGE, ROOM 53/55 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334 Estherville Ward 3 IOWA LAKE COMMUNITY COLLEGE, ROOM 25/29 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334 Estherville Ward 4 IOWA LAKE COMMUNITY COLLEGE, ROOM 74 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334 Estherville Ward 5 IOWA LAKE COMMUNITY COLLEGE, ROOM 14 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334 HL-TM-Wallingford IOWA LAKES COMMUNITY COLLEGE, ROOM 22 300 S 18TH ST ESTHERVILLE 51334

Ida County

City of Arthur IDA GROVE ELEMENTARY SCHOOL A 403 BARNES ST IDA GROVE 51445 City of Battle Creek & Grant Township IDA GROVE ELEMENTARY SCHOOL E 403 BARNES ST IDA GROVE 51445 City of Galva GALVA-HOLSTEIN HIGH SCHOOL B 519 E MAPLE ST HOLSTEIN 51025 City of Holstein GALVA-HOLSTEIN HIGH SCHOOL A 519 E MAPLE ST HOLSTEIN 51025 Ida Grove Ward 1 IDA GROVE ELEMENTARY SCHOOL B 403 BARNES ST IDA GROVE 51445 Ida Grove Ward 2 IDA GROVE ELEMENTARY SCHOOL C 403 BARNES ST IDA GROVE 51445 Ida Grove Ward 3 IDA GROVE ELEMENTARY SCHOOL D 403 BARNES ST IDA GROVE 51445

Lyon County

PCT 1 GEORGE GEORGE SOUTH COMMUNITY ROOM A 117 S MAIN ST GEORGE PCT 2 DOON INWOOD CITY HALL A 103 S MAIN ST INWOOD PCT 3 INWOOD INWOOD CITY HALL B 103 S MAIN ST INWOOD PCT 4 LARCHWOOD LARCHWOOD RECREATION CENTER A 1138 BROADWAY ST LARCHWOOD PCT 5 LESTER LARCHWOOD RECREATION CENTER B 1138 BROADWAY ST LARCHWOOD PCT 6 LITTLE ROCK GEORGE SOUTH COMMUNITY ROOM B 117 S MAIN ST GEORGE PCT 7 ROCK RAPIDS FORSTER COMMUNITY CENTER A 405 S 2ND AVE ROCK RAPIDS PCT 8 ROCK RAPIDS FORSTER COMMUNITY CENTER B 405 S 2ND AVE ROCK RAPIDS

Monona County

ASHTON BELVIDERE KENNEBEC LINCOLN FRANKLIN TURIN THE MONONA COUNTY ARBORETUM 318 E IOWA AVE ONAWA 51040 CASTANA CENTER JORDAN CASTANA LEGION HALL AND COMMUNITY CENTER 113 THIRD ST CASTANA 51010 COOPER MAPLE MAPLETON THE MAPLETON COMMUNITY CENTER 511 MAIN ST MAPLETON 51034 FAIRVIEW GRANT LAKE RODNEY WEST FORK WHITING WHITING COMMUNITY CENTER 605 WHITTIER ST WHITING 51063 MOORHEAD SOLDIER SOLDIER CITY SPRING VALLEY WILLOW THE SOLDIER COMMUNITY BUILDING 113 1ST ST SOLDIER 51572 ONAWA Ward 1 MONONA COUNTY COURTHOUSE 610 IOWA AVE ONAWA 51040 ONAWA Ward 2- NE Franklin ONAWA CITY COMMUNITY CENTER B 320 10TH ST ONAWA 51040 ONAWA Ward 3 ONAWA CITY COMMUNITY CENTER C 320 10TH ST ONAWA 51040 ONAWA Ward 4 ONAWA PUBLIC LIBRARY 707 IOWA AVE ONAWA 51040 SHERMAN SE FRANKLIN BLENCOE SIOUX BLENCOE COMMUNITY CENTER 413 MAIN ST BLENCOE 51523 ST CLAIR UTE UTE TOWN AND COUNTRY CLUB 313 MONONA AVENUE



UTE 51060

O’Brien County

Carroll-Floyd SHELDON CITY HALL/SCDC BOARDROOM 416 9TH ST SHELDON 51201 Franklin SANBORN COMMUNITY BUILDING 225 MAIN ST SANBORN 51248 Hartley-Lincoln-Omega Hartley-Lincoln-Omega HARTLEY LIBRARY 91 1ST ST SE 51346 Sheldon 1st Ward SHELDON CITH HALL/UPPER B 416 9TH ST SHELDON 51201 Sheldon 2nd Ward SHELDON CITH HALL/UPPER A 416 9TH ST SHELDON 51201 Sheldon 3rd Ward SHELDON CITY HALL/DOWNSTAIRS 416 9TH ST SHELDON 51201 Summit-Center-Dale-Highland SOUTH O’BRIEN SCHOOL/ELEMENTARY GYM 155 3RD ST NE PRIMGHAR 51245 Union-Baker-Caledonia SOUTH O’BRIEN SCHOOL/CONFERENCE ROOM 307 307 W GROESBECK ST PAULLINA 51046 Waterman-Grant-Liberty SUTHERLAND FIRE HALL 509 S BEECH ST SUTHERLAND 51058

Osceola County

Ashton Precinct 0100 SIBLEY SENIOR CENTER A 612 8TH ST SIBLEY 51249 Harris Precinct 0200 SIBLEY SENIOR CENTER B 612 8TH ST SIBLEY 51249 May City Precint 0300 SIBLEY SENIOR CENTER C 612 8TH ST SIBLEY 51249 Melvin Precinct 0400 SIBLEY SENIOR CENTER D 612 8TH ST SIBLEY 51249 Ocheyedan Precinct 0500 SIBLEY SENIOR CENTER H 612 8TH ST SIBLEY 51249 Osceola 1 Precinct 0600 SIBLEY SENIOR CENTER E 612 8TH ST SIBLEY 51249 Osceola 2 Precinct 0700 SIBLEY SENIOR CENTER F 612 8TH ST SIBLEY 51249 Osceola 3 Precinct 0800 SIBLEY SENIOR CENTER G 612 8TH ST SIBLEY 51249

Palo Alto County

City of WB/EL/RL/BO/GO/NV WEST BEND PUBLIC LIBRARY 316 S BROADWAY AVE WEST BEND 50597 EM Ward 3/Ayrshire/pt. HL&WL&EM IOWA LAKES CC, 4 PLEX ROOM 3200 COLLEGE DR EMMETSBURG 50536 EM Ward 4/FV/FR/VN/pt. EM IOWA LAKES CC, AUDITORIUM 3200 COLLEGE DR EMMETSBURG 50536 Emmetsburg Ward 1 IOWA LAKES CC, ROOM 520 3200 COLLEGE DR EMMETSBURG 50536 Emmetsburg Ward 2 IOWA LAKES CC, ROOM 530 3200 COLLEGE DR EMMETSBURG 50536 GR/RV/LI/pt. HL&WL SOCIAL CENTER 1503 ROLLING ST RUTHVEN 51358

Plymouth County

Plymouth 01/Ak AKRON-WESTFIELD HIGH, SCHOOL AUDITORIUM 850 KERR DR AKRON 51001 Plymouth 02/Mrhg REMSEN-UNION HIGH SCHOOL, CAFETERIA 511 ROOSEVELT ST REMSEN 51050 Plymouth 03/Sb LE MARS COMMUNITY MIDDLE SCHOOL, AUDITORIUM 977 3RD AVE SW LE MARS 51031 Plymouth 04/Bv BRUNSVILLE LEGION POST 724, BANQUET HALL 305 OAK ST BRUNSVILLE 51008 Plymouth 05/Rm REMSEN-UNION HIGH SCHOOL, MEDIA CENTER 511 ROOSEVELT ST REMSEN 51050 Plymouth 06/Wf WESTFIELD COMMUNITY CENTER 215 LINDEN ST WESTFIELD 51062 Plymouth 07/Mr KISSINGER CENTER, BALL ROOM 608 MAIN ST MERRILL 51038 Plymouth 08/Py PERRY TOWNSHIP HALL 22504 C60 HINTON 51024 Plymouth 09/Ht HINTON COMMUNITY CENTER, BIGGER ROOM 205 W MAIN ST HINTON 51024 Plymouth 10/Kl KINGSLEY-PIERSON HIGH SCHOOL, LIBRARY 322 QUEST AVE KINGSLEY 51028 Plymouth 11/Le Mars 1 WILLOW CREEK GOLF COURSE, BANQUET HALL 935 PARK LN LE MARS 51031 Plymouth 12/Le Mars 2 LE MARS COMMUNITY HIGH SCHOOL, LIBRARY 921 3RD AVE SW LE MARS 51031 Plymouth 13/Le Mars 3 LE MARS COMMUNITY HIGH SCHOOL, COMMONS 921 3RD AVE SW LE MARS 51031

Pocahontas County

Bellville-Lizard-S Lake-S Lincoln COUNTY CONSERVATION OFFICE A 702 NW 7TH ST POCAHONTAS 50574 Cedar-Colfax-Dover WEINZETL’S GRILL, PARTY ROOM 119 N MAIN ST FONDA 50540 DSM-Cummins-Pow-N Garf-N Sherm-N Roose ROLFE COMMUNITY CENTER 319 GARFIELD ST ROLFE 50581 Grant-S Marshall-S Sherman COUNTY CONSERVATION OFFICE B 702 NW 7TH ST POCAHONTAS 50574 Pocahontas #1 PAC HIGH SCHOOL, VOCAL MUSIC ROOM A 205 2ND AVE NW POCAHONTAS 50574 Pocahontas #2 PAC HIGH SCHOOL, VOCAL MUSIC ROOM B 205 2ND AVE NW POCAHONTAS 50574 Swan Lake-N Marshall LAURENS-MARATHON SCHOOL 300 W GARFIELD ST LAURENS 50554

Sac County

Auburn AUBURN FIRE STATION 101 PINE ST AUBURN 51433 Early EARLY COMMUNITY BASEMENT C 107 MAIN ST EARLY 50535 Lake View EAST SAC COUNTY HIGH SCHOOL, GYM A 801 JACKSON ST LAKE VIEW 51450 Lytton LYTTON LIBRARY 118 MAIN ST LYTTON 50561 Nemaha EARLY COMMUNITY BASEMENT B 107 MAIN ST EARLY 50535 Odebolt ODEBOLT ELEMENTARY 600 MAPLE ST ODEBOLT 51458 Sac City SAC COMMUNITY CENTER 1015 W MAIN ST SAC CITY 50583 Schaller EARLY COMMUNITY BASEMENT A 107 MAIN ST EARLY 50535 Wall Lake WALL LAKE SHELTER HOUSE 310 STEWART ST WALL LAKE 51466

Sioux County

Alton/Nassau/East Orange ALTON PUBLIC LIBRARY 605 W 10TH ST ALTON 51003 Floyd/Lynn ORANGE CITY LIBRARY A 112 ALBANY AVE SE ORANGE CITY 51041 Grant/Sheridan DEMCO COMMUNITY CENTER 714 MAIN ST BOYDEN 51234 HW/BC/LG/WA/EG S HAWARDEN COMMUNITY ROOM A 1198 CENTRAL AVE HAWARDEN 51023 Lincoln HULL PUBLIC LIBRARY 1408 MAIN ST HULL 51239 OC 1/Holland West ORANGE CITY LIBRARY B 112 ALBANY AVE SE ORANGE CITY 51041 OC2/Holland E/NS 4-9 IOWA STATE BANK A 105 ALBANY AVE SE ORANGE CITY 51041 PL/GF/ST/SX/EG N PARK VIEW EVENT CENTER B 1304 10TH ST ROCK VALLEY 51247 Reading/Center South HAWARDEN COMMUNITY ROOM B 1198 CENTRAL AVE HAWARDEN 51023 Rock Valley East PARK VIEW EVENT CENTER D 1304 10TH ST ROCK VALLEY 51247 Rock Valley West/Rock PARK VIEW EVENT CENTER C 1304 10TH ST ROCK VALLEY 51247 SCN/Capel/Welcome ALL SEASONS CENTER B 770 7TH ST NE SIOUX CENTER 51250 Sherman ORANGE CITY LIBRARY C 112 ALBANY AVE SE ORANGE CITY 51041 Sioux Center Central ALL SEASONS CENTER A 770 7TH ST NE SIOUX CENTER 51250 Sioux Center South SIOUX CENTER LIBRARY 102 S MAIN AVE SIOUX CENTER 51250 West Branch/Center North IOWA STATE BANK B 105 ALBANY AVE SE ORANGE CITY

51041



Woodbury County Precint Name Location Name Address City Zip Sioux City 1 Briar Cliff University 3303 Rebecca Street Sioux City 51104 Sioux City 2 Loess Hills Elementary School 1717 Casselman Street Sioux City 51103 Sioux City 3 West High School 2001 Casselman Street Sioux City 51103 Sioux City 4 Center for Active Generations 313 Cook Street Sioux City 51103 Sioux City 5 Riverside Elementary School 2303 Riverside Blvd Sioux City 51109 Sioux City 6 Carpenters Union Hall 2200 W, 19th Street Sioux City 51103 Sioux City 7 Hunt/ Crescent Park Elementary School 1114 W 27th Street Sioux City 51103 Sioux City 8 Liberty Elementary School 1623 Rebecca Street Sioux City 51103 Sioux City 9 St. Thomas Episcopal Church 1200 Douglas St Sioux City 51103 Sioux City 10 First Congregational Church 4600 Hamilton Boulevard Sioux City 51104 Sioux City 11 Immanuel Lutheran Church 315 Hamilton Boulevard Sioux City 51103 Sioux City 12 St. John’s Lutheran Church 2801 Jackson Street Sioux City 51104 Sioux City 13 First Presbyterian Church 608 Nebraska Street Sioux City 51105 Sioux City 14 Shriner’s Temple 820 Nebraska Street Sioux City 51105 Sioux City 15 Peace Reform Church 4100 Outer Dr N Sioux City 51108 Sioux City 16 Trimble United Methodist Church 1424 27th St Sioux City 51104 Sioux City 17 Bryant Elementary School 3040 Jones St. Sioux City 51104 Sioux City 18 Calvary Lutheran Church 4400 Central Street Leeds Sioux City 51108 Sioux City 19 North Middle School 2101 Outer Belt Drive N Sioux City 51108 Sioux City 20 Augustana Lutheran Church 600 Court Street Sioux City 51106 Sioux City 21 Spaulding Elementary School 4101 Stone Avenue Sioux City 51106 Woodbury 22 Faith United Presbyterian Church 4327 Morningside Ave Sioux City 51106 Sioux City 23 Morningside College, Lincoln Center UPS Auditorium 3627 Peters Avenue Sioux City 51106 Woodbury 24 Morningside Elementary School 3601 Bushnell Avenue Sioux City 51106 Woodbury 25 Morningside College, Yockey Room 3609 Peters Avenue Sioux City 51106 Woodbury 26 East Middle School 5401 Lorraine Avenue Sioux City 51106 Woodbury 27 St. Mark’s Lutheran Church 5200 Glenn Avenue Sioux City 51106 Woodbury 28 East Middle School 5401 Lorraine Avenue Sioux City 51106 29 Sergeant Bluff East/ Woodbury Sgt Bluff Middle School 208 Port Neal Road Sgt Bluff 51054 30 Sergeant Bluff West Sergeant Bluff-Luton Elementary School 201 Port Neal Road Sgt Bluff 51056 31 Salix/Liberty/Lakeport Salix Community Center 317 Tipton Street Salix 51026 32 Bronson/Floyd/Grange Lawton Bronson Elementary 115 W 1Street Bronson 51007 33-Pierson/Rutland Kingsley-Pierson Middle School 321 4th Street Pierson 51048 34 Correctionville/Kedron/Union River Valley Community School 916 Hackaberry Street Correctionville 51016 35 Moville/Arlington/Wolf Creek Woodbury Central High School 408 S 4th Street Moville 51039 36 Lawton/Banner Lawton-Bronson High School 100 Tara Way Lawton 51030 37 Climbing Hill/Grant/West Fork Lawton-Bronson Elementary School 115 W 1st Street Bronson 51007 38 Sloan Sloan Community Center 423 Evans Street Sloan 51055 39 Hornick/Willow Hornick Fire Station 400 Main Street Hornick 51026 40 Anthon/Miller MVAO Middle School a 110 Division Street Anthon 51004 41 Danbury/Liston/Morgan Danbury Emergency Services Building 201 Main Street Danbury 51019 42 Smithland/Little Sioux Smithland Fire Station 107 Hickory Street Smithland 51056 43 Oto/Oto Township MVAO Middle School b 110 W Division Street Anthon 51004 44 Cushing/Rock River Valley High School 916 Hackberrty Street Correctionville 51016

Republican Caucus Locations

Buena Vista

Buena Vista Albert City Fairfield Coon First Presbyterian Church Alta 317 S Main Street Alta, IA 51002 Buena Vista Alta Nokomis Elk Trinity Lutheran Church 401 W 2nd St, Alta, IA 51002 Buena Vista Lakeside Hayes Maple Valley Alta Community Center 28 N Lake St, Alta, IA 51002 Buena Vista Newell Newell Providence Trinity Lutheran Church 401 W 2nd St, Alta, IA 51002 Buena Vista SRL;LGB;RELS;MAP First Presbyterian Church Alta 317 S Main StAlta, IA 51002 Buena Vista Storm Lake 1 Alta Community Center 28 N Lake St, Alta, IA 51002 Buena Vista Storm Lake 2 Alta Community Center 28 N Lake St, Alta, IA 51002 Buena Vista Storm Lake 3 Alta Community Center 28 N Lake St, Alta, IA 51002 Buena Vista Storm Lake 4 Alta Community Center 28 N Lake St, Alta, IA 51002 Buena Vista Truesdale Washington Grant Trinity Lutheran Church 401 W 2nd St, Alta, IA 51002

Calhoun County

Calhoun Butler Williams South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Calhoun Jackson Elm Grove & Lake City South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Cedar South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Center Logan Twin Lakes Garfield & Lake Creek South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Greenfield & Lincoln 2 South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Lincoln 1 South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Reading South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Rockwell City South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Sherman South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579 Calhoun Union South Central Calhoun Middle School 1000 Tonawanda St, Rockwell City, IA 50579

Cherokee County

Cherokee Aurelia Aurelia Community Center 235 Main St, Aurelia, IA 51005 Cherokee Cherokee Cherokee Community Center 530 W Bluff St, Cherokee, IA 51012 Cherokee Cherokee Ward 1 Cherokee Community Center 530 W Bluff St, Cherokee, IA 51012 Cherokee Cherokee Ward 2 Cherokee Community Center 530 W Bluff St, Cherokee, IA 51012 Cherokee Cherokee Ward 3 Cherokee Community Center 530 W Bluff St, Cherokee, IA 51012 Cherokee Cleghorn Marcus Community Center 319 N Main St, Marcus, IA 51035 Cherokee Quimby Quimby Community Center Main Street Quimby

Crawford County

Crawford DCAB Precinct Denison Middle School 1201 N 16th St, Denison, IA 51442 Crawford Charter Oak Precinct Denison Middle School 1201 N 16th St, Denison, IA 51442 Crawford Denison 1st Ward Denison Middle School 1201 N 16th St, Denison, IA 51442 Crawford Denison 2nd Ward-Denison Twp Denison Middle School 1201 N 16th St, Denison, IA 51442 Crawford Denison 3rd Ward – Goodrich Twp Denison Middle School 1201 N 16th St, Denison, IA 51442 Crawford Northeast Precinct Denison Middle School 1201 N 16th St, Denison, IA 51442 Crawford SRK Precinct Schleswig Middle School 714 Date St, Schleswig, IA 51461 Crawford Southeast Precinct Manilla Fire Hall 549 Main St, Manilla, IA 51454

Dickinson County

Dickinson Precinct 01 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 02 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 03 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 04 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 05 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 06 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 07 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 08 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 09 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 10 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 11 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 12 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 13 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 14 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355 Dickinson Precinct 15 Arrowwood Resort & Convention Center — The “Wimbledon Room” 1405 US-71Okoboji, IA 51355

Emmet County

Emmet AG-IL-ARMSTRONG S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet CN-SL-GRUVER S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet DM-JC-RINGSTED S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet E’VILLE-WARD 1 S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet E’VILLE-WARD 2 S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet E’VILLE-WARD 3 S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet E’VILLE-WARD 4 S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet E’VILLE-WARD 5 S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet EL-LN-DOLLIVER S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet EM-ES S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334 Emmet HL-TM-WALLINGFORD S.E.R.T Building Iowa Lakes Community College 300 S 18th St, Estherville, IA 51334

Ida County

Ida BlHySC Lohff Schumann Memorial Community Center 301 Lohff-Schumann Dr, Holstein, IA 51025 Ida Galva Lohff Schumann Memorial Community Center 301 Lohff-Schumann Dr, Holstein, IA 51025 Ida Griggs Douglas Lohff Schumann Memorial Community Center 301 Lohff-Schumann Dr, Holstein, IA 51025 Ida Ida Grove 1 Lohff Schumann Memorial Community Center 301 Lohff-Schumann Dr, Holstein, IA 51025 Ida Ida Grove 2 Lohff Schumann Memorial Community Center 301 Lohff-Schumann Dr, Holstein, IA 51025 Ida Ida Grove 3 Corwin Lohff Schumann Memorial Community Center 301 Lohff-Schumann Dr, Holstein, IA 51025 Ida MpGfGrBtLg Lohff Schumann Memorial Community Center 301 Lohff-Schumann Dr, Holstein, IA 51025

Lyon County

Lyon Pct 1 George Forster Community Center 404 Main St, Rock Rapids, IA 51246 Lyon Pct 2 Doon Forster Community Center 404 Main St, Rock Rapids, IA 51246 Lyon Pct 3 Inwood Forster Community Center 404 Main St, Rock Rapids, IA 51246 Lyon Pct 4 Larchwood Forster Community Center 404 Main St, Rock Rapids, IA 51246 Lyon Pct 5 Lester Forster Community Center 404 Main St, Rock Rapids, IA 51246 Lyon Pct 6 Little Rock Forster Community Center 404 Main St, Rock Rapids, IA 51246 Lyon Pct 7 Rock Rapids Forster Community Center 404 Main St, Rock Rapids, IA 51246 Lyon Pct 8 Rock Rapids Forster Community Center 404 Main St, Rock Rapids, IA 51246

Monona County

Monona Ashton Belvidere Kennebec Lincoln Franklin Turin Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Castana Center Jordan Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Cooper Maple Mapleton Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Fairview Grant Lake Rodney West Fork Whiting Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Moorhead Soldier Soldier City Spring Valley Willow Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Onawa Ward 1 Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Onawa Ward 2 Franklin Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Onawa Ward 3 Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Onawa Ward 4 Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona Sherman SE Franklin Blencoe Sioux Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572 Monona St Clair Ute Soldier Lutheran Church 223 Larre Street Soldier, Iowa 51572

O’Brien County

O’Brien Carroll Floyd Sheldon Community High School 1700 E 4th St, Sheldon, IA O’Brien Franklin Sanborn Library 407 Main St, Sanborn O’Brien Hartley Lincoln Omega Hartley Melvin Sanborn Elementary (Cafeteria) 240 1st St SE, Hartley, IA O’Brien Sheldon 1 Sheldon Community High School 1700 E 4th St, Sheldon, IA O’Brien Sheldon 2 Sheldon Community High School 1700 E 4th St, Sheldon, IA O’Brien Sheldon 3 Sheldon Community High School 1700 E 4th St, Sheldon, IA O’Brien Summit Center Dale Highland O’Brien County Courthouse 155 S Hayes Ave, Primghar, IA O’Brien Union Baker Caledonia Paullina Library 113 Mickley St, Paullina, IA O’Brien Waterman Grant Liberty Sutherland Masonic Lodge 121 W 2nd St, Sutherland, IA

Osceola County

Osceola Ashton Osceola County Courthouse 300 7th St Sibley, IA 51249 Osceola Harris Osceola County Courthouse 300 7th St Sibley, IA 51249 Osceola May City Osceola County Courthouse 300 7th St Sibley, IA 51249 Osceola Melvin Osceola County Courthouse 300 7th St Sibley, IA 51249 Osceola Ocheyedan Osceola County Courthouse 300 7th St Sibley, IA 51249 Osceola Osceola 1 Osceola County Courthouse 300 7th St Sibley, IA 51249 Osceola Osceola 2 Osceola County Courthouse 300 7th St Sibley, IA 51249 Osceola Osceola 3 Osceola County Courthouse 300 7th St Sibley, IA 51249

Palo Alto County

Palo Alto EM Ward 3.SL.pt. HL.WL.EM Iowa Lakes Community College 3200 College Dr, Emmetsburg, IA 50536 Palo Alto EM Ward 4 .FV.FF.FR.IN.VN.pt. EM Iowa Lakes Community College 3200 College Dr, Emmetsburg, IA 50536 Palo Alto Emmetsburg Ward 1 Iowa Lakes Community College 3200 College Dr, Emmetsburg, IA 50536 Palo Alto Emmetsburg Ward 2 Iowa Lakes Community College 3200 College Dr, Emmetsburg, IA 50536 Palo Alto GR.RV.LI.Pt. HL.WL Iowa Lakes Community College 3200 College Dr, Emmetsburg, IA 50536 Palo Alto WB.EL.RL.BO.GO.NV Iowa Lakes Community College 3200 College Dr, Emmetsburg, IA 50536

Plymouth County

Plymouth AKRON LIBRARY CONFERENCE ROOM Saint Patrick’s Parish Hall N 3rd St, Akron, IA 51001 Plymouth BRUNSVILLE LEGION CLUB Le Mars Convention Center 275 12th St SE, Le Mars, IA 51031 Plymouth COURTHOUSE ANNEX LOWER LEVEL Le Mars Convention Center 275 12th St SE, Le Mars, IA 51031 Plymouth HINTON COMMUNITY CENTER Hinton Community Center 205 W Main St, Hinton, IA 51024 Plymouth KINGSLEY COMMUNITY CENTER Kingsley Community Center 207 E 1st St, Kingsley, IA 51028 Plymouth KISSINGER COMMUNITY CENTER-LOWER LEVEL Merrill Community Center 608 Main Street Merrill, Iowa 50138 Plymouth Le Mars Pct 11 Le Mars Convention Center 275 12th St SE, Le Mars, IA 51031 Plymouth Le Mars Pct 12 Le Mars Convention Center 275 12th St SE, Le Mars, IA 51031 Plymouth Le Mars Pct 13 Le Mars Convention Center 275 12th St SE, Le Mars, IA 51031 Plymouth PERRY TOWNSHIP HALL Hinton Community Center 205 W Main St, Hinton, IA 51024 Plymouth REMSEN AMERICAN BANK MMCRU Middle School 511 Roosevelt Ave, Remsen, IA 51050 Plymouth REMSEN LIBRARY MMCRU Middle School 511 Roosevelt Ave, Remsen, IA 51050 Plymouth WESTFIELD COMMUNITY CENTER Saint Patrick’s Parish Hall N 3rd St, Akron, IA 51001

Pocahontas County

Pocahontas Bellville-Lizard-S Lincoln-S Lake Palmer Community Building 415 Hansen Ave, Palmer, IA 50571 Pocahontas Cedar-Colfax-Dover Fonda City Hall 104 West 2nd Street Fonda, Iowa Pocahontas Des Moines-Cummins-Powhatan-N Garfield-N Sherman-N Roosevelt Rolfe Gymnasium 602 Des Moines Avenue Rolfe, Iowa 50581 Pocahontas Grant-S Marshall-S Sherman Prairie Lakes Area Education Agency 500 NE 6th St, Pocahontas, IA 50574 Pocahontas PH#2-Center-S Roosevelt-N Lincoln-N Lake-S Garfield Prairie Lakes Area Education Agency 500 NE 6th St, Pocahontas, IA 50574 Pocahontas Pocahontas #1 Prairie Lakes Area Education Agency 500 NE 6th St, Pocahontas, IA 50574 Pocahontas Swan Lake- N Marshall Laurens City Hall 272 N 3rd St A, Laurens, IA 50554

Sac County

Sac Auburn Pct 8 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466 Sac Early Pct 3 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466 Sac Lake View Pct 7 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466 Sac Lytton Pct 5 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466 Sac Nemaha Pct 2 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466 Sac Odebolt Pct 6 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466 Sac Sac City Pct 4 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466 Sac Schaller Pct 1 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466 Sac Wall Lake Pct 9 Wall Lake Community Center 209 2nd St, Wall Lake, IA 51466

Sioux County

Sioux Alton Nassau East Orange Alton Community Building 1101 Birch Ave, Alton, IA 51003 Sioux Floyd Lynn Hospers Community Center 211 Main St, Hospers, IA 51238 Sioux Grant Sheridan Hospers Community Center 211 Main St, Hospers, IA 51238 Sioux Hawarden BC LG WA EG S Ireton City Hall 316 Main St, Ireton, IA 51027 Sioux Lincoln Boyden Hull High School 801 1st St, Hull, IA 51239 Sioux Orange City 1 Holland West Orange City Hall 125 Central Ave S, Orange City, IA 51041 Sioux Orange City 2 Holland East MOC FV High School Auditorium 615 8th St SE, Orange City, IA 51041 Sioux Plato GF ST SX EG N Rock Valley High School 1712 20th Ave, Rock Valley, IA 51247 Sioux Reading Center South Ireton City Hall 316 Main St, Ireton, IA 51027 Sioux Rock Valley East Rock Valley High School 1712 20th Ave, Rock Valley, IA 51247 Sioux Rock Valley West Rock Rock Valley High Schol 1712 20th Ave, Rock Valley, IA 51247 Sioux Sherman Dordt Agriculture Stewardship Center 3648 US 75 Ave, Sioux Center, IA 51250 Sioux Sioux Center Central Dordt Agriculture Stewardship Center 3648 US 75 Ave, Sioux Center, IA 51250 Sioux Sioux Center North WC CP Dordt Agriculture Stewardship Center 3648 US 75 Ave, Sioux Center, IA 51250 Sioux Sioux Center South Dordt Agriculture Stewardship Center 3648 US 75 Ave, Sioux Center, IA 51250 Sioux West Branch Center North Dordt Agriculture Stewardship Center 3648 US 75 Ave, Sioux Center, 51250

Woodbury County