Siouxland nursing homes among many in Iowa to receive PPE shipments

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Emily Morris, an RN from Lifescreen, stands in full PPE at a pop up test site at the New Hope Baptist Church by Cempa Community care, Wednesday, May 27, 2020 in Chattanooga, Tenn. (Troy Stolt/Chattanooga Times Free Press via AP)

More than 15,000 nursing homes across America, including some facilities in Siouxland, will be receiving personal protective equipment (PPE) from the Federal Emergency Management Agency (FEMA).

The shipments will provide a 14-day supply of PPE to staff working in the nursing homes.

FEMA Administrator Peter Gaynor said the agency will send the first shipments with a seven-day supply that started in May and a second wave in early June.

In total, FEMA will distribute 608,000 pieces of eye protection, 6.9 million masks, 6.4 million gowns, and 31.4 million pairs of gloves.

A list of all Iowa facilities receiving a shipment of PPE can be found below:

Provider NameAddressCityProjected Shipment Date
SIGOURNEY HEALTH CARE900 SOUTH STONE STREETSIGOURNEY5/19/2020
OAKVIEW NURSING & REHABLITATION – MARION720 OAKBROOK DRIVEMARION5/19/2020
SUNNY KNOLL CARE CENTRE135 WARNER STREETROCKWELL CITY5/19/2020
KEOTA HEALTH CARE CENTER204 NORTH KEOKUK WASHINGTON ROADKEOTA5/19/2020
GRANDVIEW HEALTH CARE CENTER508 2ND STREET NEDAYTON5/19/2020
QHC HUMBOLDT SOUTH, LLC800 13TH STREET SOUTHHUMBOLDT5/19/2020
MONTEZUMA SPECIALTY CARE316 MEADOW LANE DRIVE  PO BOX 790MONTEZUMA5/19/2020
ZEARING HEALTH CARE, LLCMacy, Nebraska 68039ZEARING5/19/2020
ODEBOLT SPECIALTY CARE801 SOUTH DES MOINES STREETODEBOLT5/19/2020
BEDFORD SPECIALTY CARE1005 WEST PEARLBEDFORD5/19/2020
VALLEY VIEW SPECIALTY CARE2313 15TH AVENUEELDORA5/19/2020
STATE CENTER SPECIALTY CARE702 THIRD STREET NWSTATE CENTER5/19/2020
PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT PERRY,2625 IOWA STREETPERRY5/19/2020
GRUNDY CARE CENTER102 EAST J AVENUEGRUNDY CENTER5/19/2020
PATTY ELWOOD CENTER21668 80TH STREETCRESCO5/19/2020
TRIPOLI NURSING & REHAB604 THIRD STREET SWTRIPOLI5/19/2020
MORNINGSIDE CARE CENTER600 MORNINGSIDE STREETIDA GROVE5/19/2020
PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT LAKE PA1304 SOUTH MARKETLAKE PARK5/19/2020
KANAWHA COMMUNITY HOME, INC.130 WEST SIXTH STREETKANAWHA5/19/2020
PALO ALTO COUNTY HOSPITAL3201 FIRST STREETEMMETSBURG5/19/2020
CARING ACRES NURSING & REHAB CENTER1000 HILLCREST DRIVEANITA5/19/2020
LENOX CARE CENTER111 EAST VAN BURENLENOX5/19/2020
TRU REHAB OF GRINNELL415 W SIXTH AVENUEGRINNELL5/19/2020
CORNING SPECIALTY CARE1614 NORTHGATE DRIVECORNING5/19/2020
NELSON MANOR1500 FIRST AVENUE EASTNEWTON5/19/2020
STRAWBERRY POINT LUTHERAN HOME313 ELKADER STREETSTRAWBERRY POINT5/19/2020
DANVILLE CARE CENTER401 S BIRCH STREETDANVILLE5/19/2020
DENISON CARE CENTER1202 RIDGE ROADDENISON5/19/2020
PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT SUTHERL506 EAST FOURTH STREETSUTHERLAND5/19/2020
MERCYONE SIOUXLAND MEDICAL CENTER – SNF801 FIFTH  STREETSIOUX CITY5/19/2020
ACCURA HEALTHCARE OF BANCROFT546 EAST RAMSEY STREETBANCROFT5/19/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – GEORGE324 FIRST AVENUE NORTHGEORGE5/19/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – NEWELL415 WEST HIGHWAY 7NEWELL5/19/2020
ELDORA SPECIALTY CARE1510 22ND STREETELDORA5/19/2020
NEWTON VILLAGE HEALTH CARE CENTER114 N 5TH AVENUE WNEWTON5/19/2020
WESTMONT HEALTHCARE COMMUNITY314 SOUTH ELM  STREETLOGAN5/19/2020
PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT PRIMGHA735 NORTH RERICKPRIMGHAR5/19/2020
ACCURA HEALTHCARE OF AURELIA, LLC401 WEST FIFTH STREETAURELIA5/20/2020
CREST HAVEN CARE CENTRE1000 EAST HOWARDCRESTON5/20/2020
VALLEY VIEW COMMUNITY108 SOUTH HIGH STREETGREENE5/20/2020
RICEVILLE FAMILY CARE AND THERAPY CENTER915 WOODLAND AVENUERICEVILLE5/20/2020
GREAT RIVER CARE CENTER1400 WEST MAINMC GREGOR5/20/2020
SUNNYCREST NURSING CENTER401 CRISMAN STREETDYSART5/20/2020
BELLE PLAINE SPECIALTY CARE1505 SUNSET DRIVEBELLE PLAINE5/20/2020
RUTHVEN COMMUNITY CARE CENTER2701 MITCHELL STREET BOX 0RUTHVEN5/20/2020
POCAHONTAS MANOR700 NW SEVENTH STREETPOCAHONTAS5/20/2020
DAVIS CENTER22425 OVERLAND AVENUEBLOOMFIELD5/20/2020
ACCURA HEALTHCARE OF POMEROY, LLC303 EAST 7TH STREETPOMEROY5/20/2020
MECHANICSVILLE SPECIALTY CARE104 EAST FOURTH STREET BOX 430MECHANICSVILLE5/20/2020
ELKADER CARE CENTER116 REIMER STREET SWELKADER5/20/2020
PANORA SPECIALTY CARE805 EAST MAINPANORA5/20/2020
ON WITH LIFE715 SW ANKENY ROADANKENY5/20/2020
OAKLAND MANOR737 NORTH HIGHWAYOAKLAND5/20/2020
MAPLE MANOR VILLAGE345 PARROTT STAPLINGTON5/20/2020
KAREN ACRES CARE CENTER3605 ELM DRIVEURBANDALE5/20/2020
HUMBOLDT COUNTY MEMORIAL HOSPI1000 NORTH 15TH STREETHUMBOLDT5/20/2020
JEFFERSON PLACE413 JEFFERSON STREETPELLA5/20/2020
PLEASANT VIEW HOME410 SPRUCE STREETALBERT CITY5/20/2020
PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT ESTHERV2001 FIRST AVENUE NORTHESTHERVILLE5/20/2020
ROCKWELL COMMUNITY NURSING HOM707 ELM STREETROCKWELL5/20/2020
WEST BEND HEALTH AND REHABILITATION203 FOURTH STREET NWWEST BEND5/20/2020
TITONKA CARE CENTER312 FIRST AVENUE NWTITONKA5/20/2020
DUMONT WELLNESS CENTER921 THIRD STREETDUMONT5/20/2020
PLEASANT ACRES CARE CENTER309 RAILROAD STREETHULL5/20/2020
KINGSLEY SPECIALTY CARE305 WEST THIRD BOX 10KINGSLEY5/20/2020
MANILLA MANOR146 N 5TH STMANILLA5/20/2020
BLACKHAWK LIFE CARE CENTER73 WEST 5TH STREETLAKE VIEW5/20/2020
MERCYONE OELWEIN SENIOR CARE201 EIGHTH AVENUE SEOELWEIN5/20/2020
QHC MITCHELLVILLE, LLC114 CARTER STREET SWMITCHELLVILLE5/20/2020
RED OAK REHAB AND CARE CENTER1600 SUMMIT STREETRED OAK5/20/2020
STACYVILLE COMMUNITY NURSING HOME413 SOUTH BROAD STREETSTACYVILLE5/20/2020
OSAGE REHAB AND HEALTH CARE CENTER830 SOUTH FIFTH STREETOSAGE5/20/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – FONTANELLE326 SUMMERSET BOX 38FONTANELLE5/20/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – MANSON1402 MAIN STREETMANSON5/20/2020
NORWALK NURSING AND REHABILITATION CENTER921 SUNSET DRIVENORWALK5/20/2020
STRATFORD SPECIALTY CARE1200 HIGHWAY 175 EASTSTRATFORD5/20/2020
ROTARY SENIOR LIVING500 SOUTH BLAINE AVENUEEAGLE GROVE5/20/2020
REHABILITATION CENTER OF ALLISON900 7TH STREET WESTALLISON5/20/2020
DENVER SUNSET HOME235 NORTH MILL STREETDENVER5/20/2020
MERCYONE DYERSVILLE MEDICAL CENTER1111 THIRD STREET SWDYERSVILLE5/20/2020
ON WITH LIFE AT GLENWOOD714 SOUTH LACEY SUITE 100GLENWOOD5/21/2020
ABCM REHAB CENTERS OF INDEPENDENCE EAST CAMPUS1700 THIRD STREET NEINDEPENDENCE5/21/2020
TIMELY MISSION NURSING HOME109 MISSION DRIVEBUFFALO CENTER5/21/2020
FONDA SPECIALTY CARE607 QUEEN STREETFONDA5/21/2020
ADEL ACRES1919 GREENE STREETADEL5/21/2020
LONE TREE HEALTH CARE CENTER501 EAST PIONEER ROADLONE TREE5/21/2020
NEW LONDON SPECIALTY CARE100 CARE CENTER CIRCLE STREETNEW LONDON5/21/2020
PARKVIEW MANOR CARE CENTER1009 THIRD STREETREINBECK5/21/2020
CORRECTIONVILLE SPECIALTY CARE1116 EAST HIGHWAY 20CORRECTIONVILLE5/21/2020
AVOCA SPECIALTY CARE610 EAST YORK STREETAVOCA5/21/2020
HILLCREST HEALTH CARE CENTER2121 AVENUE LHAWARDEN5/21/2020
SAVANNAH HEIGHTS601 S PRAIRIE STREETMOUNT PLEASANT5/21/2020
ACCURA HEALTHCARE OF OGDEN, LLC625 EAST OAK STREETOGDEN5/21/2020
CAREAGE HILLS REHABILITATION AND HEALTHCARE725 NORTH SECOND STREETCHEROKEE5/21/2020
CHARITON SPECIALTY CARE1214 NORTH SEVENTH STREETCHARITON5/21/2020
HEARTLAND CARE CENTER604 EAST FENTONMARCUS5/21/2020
LAMONI SPECIALTY CARE215 SOUTH OAK STREETLAMONI5/21/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – VILLISCA202 NORTH CENTRAL AVENUEVILLISCA5/21/2020
MONTROSE HEALTH CENTER400 SOUTH 7TH STREETMONTROSE5/21/2020
BURLINGTON CARE CENTER2610 SOUTH FIFTH STREETBURLINGTON5/21/2020
ABCM REHAB CENTERS OF INDEPENDENCE WEST CAMPUS1610 THIRD STREET NEINDEPENDENCE5/21/2020
THE AMBASSADOR SIDNEY INC115 MAIN STREETSIDNEY5/21/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – FOREST CITY606 SOUTH SEVENTH STREETFOREST CITY5/21/2020
PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT GOWRIE,1808 MAIN STREETGOWRIE5/21/2020
GARDEN VIEW CARE CENTER1200 WEST NISHNA ROADSHENANDOAH5/21/2020
EMBASSY REHAB AND CARE CENTER206 PORT NEAL ROADSERGEANT BLUFF5/21/2020
MANLY SPECIALTY CARE601 E SOUTH STREETMANLY5/21/2020
GOLDENROD MANOR225 WEST LAPERLA DRIVECLARINDA5/21/2020
WEST POINT CARE CENTER INC607 6TH STREET  PO BOX 398WEST POINT5/21/2020
ACCURA HEALTHCARE OF CRESCO701 VERNON ROAD SWCRESCO5/21/2020
DEERFIELD RETIREMENT COMMUNITY INC13731 HICKMAN ROADURBANDALE5/21/2020
MERCYONE NORTH IOWA MEDICAL SERVICES910 NORTH EISENHOWER AVENUEMASON CITY5/21/2020
PARKVIEW MANOR516 THIRTEENTH STREETWELLMAN5/21/2020
LYON SPECIALTY CARE1010 SOUTH UNIONROCK RAPIDS5/21/2020
CHEROKEE SPECIALTY CARE1011 NORTH ROOSEVELTCHEROKEE5/21/2020
ACCURA HEALTHCARE OF NEWTON EAST, LLC1743 SOUTH EIGHTH AVENUE EASTNEWTON5/21/2020
SHELL ROCK SENIOR LIVING920 NORTH CHERRY STREETSHELL ROCK5/22/2020
ENGLISH VALLEY NURSING CARE CENTER150 WEST WASHINGTON ST- PO BOX 430NORTH ENGLISH5/22/2020
GREENFIELD REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER615 SE KENT STREETGREENFIELD5/22/2020
GRISWOLD REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER106 HARRISON STGRISWOLD5/22/2020
MOUNT AYR HEALTH CARE CENTER1504 EAST SOUTH STREETMOUNT AYR5/22/2020
EMMETSBURG CARE CENTER2405 21ST STREETEMMETSBURG5/22/2020
SUNNY HILL CARE CENTER1708 HARDING STREETTAMA5/22/2020
COUNTRY VIEW MANOR INC100 CEDAR LANESIBLEY5/22/2020
OAKWOOD SPECIALTY CARE200 16TH AVENUE EASTALBIA5/22/2020
WASHINGTON COUNTY HOSPITAL400 EAST POLKWASHINGTON5/22/2020
ELMWOOD CARE CENTRE222 NORTH 15TH STREETONAWA5/22/2020
FELLOWSHIP VILLAGE300 EAST JEFFERSONINWOOD5/22/2020
ROCK RAPIDS HEALTH CENTRE703 SOUTH UNIONROCK RAPIDS5/22/2020
THOMAS REST HAVEN217 MAIN STREETCOON RAPIDS5/22/2020
EVANS MEMORIAL HOME1010 NORTH ELM STREETCRESCO5/22/2020
CLARKSVILLE SKILLED NURSING & REHAB CENTER115 NORTH HILTON STCLARKSVILLE5/22/2020
CLARENCE NURSING HOME402 2ND AVENUECLARENCE5/22/2020
COLONIAL MANORS OF COLUMBUS COMMUNITY814 SPRINGER AVENUECOLUMBUS JUNCTION5/22/2020
GENESIS SENIOR LIVING5608 SW 9TH STREETDES MOINES5/22/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – WEST UNION201 HALL STREETWEST UNION5/22/2020
LINN MANOR CARE CENTER1140 ELIM DRIVEMARION5/22/2020
THORNTON MANOR NURSING AND CARE CENTER1329 MAIN STREETLANSING5/22/2020
TERRACE GLEN VILLAGE3400 ALBURNETT ROADMARION5/22/2020
MAQUOKETA CARE CENTER1202 GERMAN STREETMAQUOKETA5/22/2020
BUCHANAN COUNTY HEALTH CENTER1600 FIRST STREET EASTINDEPENDENCE5/22/2020
SUNRISE TERRACE NURSING & REHABILITATION CENTER706 WEST CENTRAL AVENUEWINFIELD5/22/2020
WAPELLO SPECIALTY CARE601 HIGHWAY 61 SOUTHWAPELLO5/22/2020
COUNTRYSIDE HEALTH CARE CENTER6120 MORNINGSIDE AVENUESIOUX CITY5/22/2020
REGENCY PARK NURSING & REHAB CENTER OF CARROLL500  EAST VALLEY DRIVECARROLL5/22/2020
THE GARDENS OF CEDAR RAPIDS5710 DEAN ROAD SWCEDAR RAPIDS5/22/2020
MONROE CARE CENTER120 NORTH THIRTEENTH STREETALBIA5/22/2020
NORTHGATE CARE CENTER960 4TH STREET NWWAUKON5/22/2020
SIBLEY SPECIALTY CARE700 NINTH AVENUE NORTHSIBLEY5/22/2020
HALLMARK CARE CENTER215 HIGHWAY 30 WESTMOUNT VERNON5/22/2020
ST LUKE’S HELEN G NASSIF TRANSITIONAL CARE CENTER1420 UNITYPOINT WAYCEDAR RAPIDS5/22/2020
PARKVIEW HOME102 NORTH JACKSON STREETWAYLAND5/22/2020
MORNING SUN CARE CENTER200 WASHINGTONMORNING SUN5/22/2020
ROWLEY MEMORIAL MASONIC HOME3000 EAST WILLIS AVENUEPERRY5/22/2020
THE VILLAGE AT LEGACY POINTE NURSING FACILITY1645 SE HOLIDAY CREST CIRCLEWAUKEE5/22/2020
BROOKLYN COMMUNITY ESTATES406 NORTH STREETBROOKLYN5/22/2020
WESTVIEW ACRES CARE CENTER203 S W LORRAINELEON5/22/2020
OAKVIEW, INC.511 EAST CENTERCONRAD5/22/2020
LINN HAVEN REHAB & HEALTHCARE530 SOUTH LINN AVENUENEW HAMPTON5/22/2020
ACCURA HEALTHCARE OF KNOXVILLE, LLC606 NORTH SEVENTH STREETKNOXVILLE5/22/2020
ACCURA HEALTHCARE OF NEWTON WEST, LLC2130 WEST 18TH STREET SOUTHNEWTON5/22/2020
RIVERVIEW MANOR HEALTHCARE, LLC17990 SPENCER ROAD PO BOX 503PLEASANT VALLEY5/22/2020
CLARION WELLNESS AND REHABILITATION CENTER110 13TH AVENUE SWCLARION5/22/2020
COLONIAL MANOR OF ELMA407 9TH STREETELMA5/22/2020
WILTON RETIREMENT COMMUNITY307 OVESEN DRIVEWILTON5/22/2020
BRIO OF JOHNSTON, LLC6901 PECKHAM STREETJOHNSTON5/22/2020
RIDGEWOOD SPECIALTY CARE1977 ALBIA ROADOTTUMWA5/22/2020
FRANKLIN GENERAL HOSPITAL1720 CENTRAL AVENUE EASTHAMPTON5/22/2020
NEWTON HEALTH CARE CENTER200 SOUTH EIGHTH AVENUE EASTNEWTON5/22/2020
SALEM LUTHERAN HOME2027 COLLEGE AVENUEELK HORN5/22/2020
LAPORTE CITY SPECIALTY CARE1100 HWY 218 NLA PORTE CITY5/22/2020
CASA DE PAZ HEALTH CARE CENTER2121 WEST 19TH STREETSIOUX CITY5/22/2020
ELM HEIGHTS CARE CENTER1203 SOUTH ELM STREETSHENANDOAH5/22/2020
ACCURA HEALTHCARE OF PLEASANTVILLE, LLC909 NORTH STATE STREETPLEASANTVILLE5/22/2020
GRAND MEADOWS5300 GRAND MEADOW DRIVEASBURY5/22/2020
ALGONA MANOR CARE CENTER2221 EAST MCGREGOR STREETALGONA5/22/2020
WINSLOW HOUSE CARE CENTER3456 INDIAN CREEK ROADMARION5/22/2020
DUNLAP SPECIALTY CARE1403 HARRISON ROADDUNLAP5/22/2020
QHC HUMBOLDT NORTH, LLC1111 11TH AVE NORTHHUMBOLDT5/22/2020
PEARL VALLEY REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER O601 E POLK STWASHINGTON5/22/2020
ACCURA HEALTHCARE OF SIOUX CITY, LLC3800 INDIAN HILLS DRIVESIOUX CITY5/22/2020
WILLOW DALE WELLNESS VILLAGE404 FIRST STREETBATTLE CREEK5/22/2020
BETTENDORF HEALTH CARE CENTER2730 CROW CREEK ROADBETTENDORF5/22/2020
ACCURA HEALTHCARE OF CHEROKEE, LLC921 RIVERVIEW DRIVECHEROKEE5/22/2020
ACCURA HEALTHCARE OF LE MARS954 7TH AVENUE SELE MARS5/22/2020
TWILIGHT ACRES600 WEST 6TH STREETWALL LAKE5/22/2020
SCOTTISH RITE PARK INC2909 WOODLAND AVENUEDES MOINES5/22/2020
KEOSAUQUA HEALTH CARE CENTER819 COUNTRY LANE ROADKEOSAUQUA5/22/2020
NORTHRIDGE VILLAGE3300 GEORGE WASHINGTON CARVER AVENUEAMES5/23/2020
GOLDEN AGE CARE CENTER1915 SOUTH 18TH STREETCENTERVILLE5/23/2020
FRIENDSHIP HOME ASSOCIATION714 DIVISIONAUDUBON5/23/2020
CENTERVILLE SPECIALTY CARE1208 EAST CROSS STREETCENTERVILLE5/23/2020
GRAND JI VANTE502 BUTLER STREETACKLEY5/23/2020
SHADY REST CARE CENTER701 NORTH JOHNSON STREET NWCASCADE5/23/2020
SIMPSON MEMORIAL HOME1000 NORTH MILLER STREETWEST LIBERTY5/23/2020
HENRY COUNTY HEALTH CENTER401 SOUTH VAN BURENMOUNT PLEASANT5/23/2020
WESTBROOK ACRES605 GARFIELD STREETGLADBROOK5/23/2020
REGENCY PARK NURSING & REHAB CENTER OF JEFFERSON100 RAM ROADJEFFERSON5/23/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – SAINT ANSGAR701 EAST FOURTH STREETSAINT ANSGAR5/23/2020
WELLINGTON PLACE2479 RIVER ROADDECORAH5/23/2020
LAURENS CARE CENTER304 EAST VETERANS ROADLAURENS5/23/2020
VALLEY VUE CARE CENTER108 SECOND AVE  BOX 200ARMSTRONG5/23/2020
MILL VALLEY CARE CENTER1201 PARK STREETBELLEVUE5/23/2020
CEDAR FALLS HEALTH CARE CENTER1728 WEST EIGHTH STREETCEDAR FALLS5/23/2020
HILLCREST HOME915 WEST FIRST STREETSUMNER5/23/2020
LUTHERAN RETIREMENT HOME701 NINTH STREET NORTHNORTHWOOD5/23/2020
GOOD SAMARITAN SOCIETY – RED OAK201 ALIX AVENUERED OAK5/23/2020

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