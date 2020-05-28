Siouxland nursing homes among many in Iowa to receive PPE shipments

More than 15,000 nursing homes across America, including some facilities in Siouxland, will be receiving personal protective equipment (PPE) from the Federal Emergency Management Agency (FEMA).
The shipments will provide a 14-day supply of PPE to staff working in the nursing homes.
FEMA Administrator Peter Gaynor said the agency will send the first shipments with a seven-day supply that started in May and a second wave in early June.
In total, FEMA will distribute 608,000 pieces of eye protection, 6.9 million masks, 6.4 million gowns, and 31.4 million pairs of gloves.
A list of all Iowa facilities receiving a shipment of PPE can be found below:
|Provider Name
|Address
|City
|Projected Shipment Date
|SIGOURNEY HEALTH CARE
|900 SOUTH STONE STREET
|SIGOURNEY
|5/19/2020
|OAKVIEW NURSING & REHABLITATION – MARION
|720 OAKBROOK DRIVE
|MARION
|5/19/2020
|SUNNY KNOLL CARE CENTRE
|135 WARNER STREET
|ROCKWELL CITY
|5/19/2020
|KEOTA HEALTH CARE CENTER
|204 NORTH KEOKUK WASHINGTON ROAD
|KEOTA
|5/19/2020
|GRANDVIEW HEALTH CARE CENTER
|508 2ND STREET NE
|DAYTON
|5/19/2020
|QHC HUMBOLDT SOUTH, LLC
|800 13TH STREET SOUTH
|HUMBOLDT
|5/19/2020
|MONTEZUMA SPECIALTY CARE
|316 MEADOW LANE DRIVE PO BOX 790
|MONTEZUMA
|5/19/2020
|ZEARING HEALTH CARE, LLC
|Macy, Nebraska 68039
|ZEARING
|5/19/2020
|ODEBOLT SPECIALTY CARE
|801 SOUTH DES MOINES STREET
|ODEBOLT
|5/19/2020
|BEDFORD SPECIALTY CARE
|1005 WEST PEARL
|BEDFORD
|5/19/2020
|VALLEY VIEW SPECIALTY CARE
|2313 15TH AVENUE
|ELDORA
|5/19/2020
|STATE CENTER SPECIALTY CARE
|702 THIRD STREET NW
|STATE CENTER
|5/19/2020
|PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT PERRY,
|2625 IOWA STREET
|PERRY
|5/19/2020
|GRUNDY CARE CENTER
|102 EAST J AVENUE
|GRUNDY CENTER
|5/19/2020
|PATTY ELWOOD CENTER
|21668 80TH STREET
|CRESCO
|5/19/2020
|TRIPOLI NURSING & REHAB
|604 THIRD STREET SW
|TRIPOLI
|5/19/2020
|MORNINGSIDE CARE CENTER
|600 MORNINGSIDE STREET
|IDA GROVE
|5/19/2020
|PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT LAKE PA
|1304 SOUTH MARKET
|LAKE PARK
|5/19/2020
|KANAWHA COMMUNITY HOME, INC.
|130 WEST SIXTH STREET
|KANAWHA
|5/19/2020
|PALO ALTO COUNTY HOSPITAL
|3201 FIRST STREET
|EMMETSBURG
|5/19/2020
|CARING ACRES NURSING & REHAB CENTER
|1000 HILLCREST DRIVE
|ANITA
|5/19/2020
|LENOX CARE CENTER
|111 EAST VAN BUREN
|LENOX
|5/19/2020
|TRU REHAB OF GRINNELL
|415 W SIXTH AVENUE
|GRINNELL
|5/19/2020
|CORNING SPECIALTY CARE
|1614 NORTHGATE DRIVE
|CORNING
|5/19/2020
|NELSON MANOR
|1500 FIRST AVENUE EAST
|NEWTON
|5/19/2020
|STRAWBERRY POINT LUTHERAN HOME
|313 ELKADER STREET
|STRAWBERRY POINT
|5/19/2020
|DANVILLE CARE CENTER
|401 S BIRCH STREET
|DANVILLE
|5/19/2020
|DENISON CARE CENTER
|1202 RIDGE ROAD
|DENISON
|5/19/2020
|PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT SUTHERL
|506 EAST FOURTH STREET
|SUTHERLAND
|5/19/2020
|MERCYONE SIOUXLAND MEDICAL CENTER – SNF
|801 FIFTH STREET
|SIOUX CITY
|5/19/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF BANCROFT
|546 EAST RAMSEY STREET
|BANCROFT
|5/19/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – GEORGE
|324 FIRST AVENUE NORTH
|GEORGE
|5/19/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – NEWELL
|415 WEST HIGHWAY 7
|NEWELL
|5/19/2020
|ELDORA SPECIALTY CARE
|1510 22ND STREET
|ELDORA
|5/19/2020
|NEWTON VILLAGE HEALTH CARE CENTER
|114 N 5TH AVENUE W
|NEWTON
|5/19/2020
|WESTMONT HEALTHCARE COMMUNITY
|314 SOUTH ELM STREET
|LOGAN
|5/19/2020
|PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT PRIMGHA
|735 NORTH RERICK
|PRIMGHAR
|5/19/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF AURELIA, LLC
|401 WEST FIFTH STREET
|AURELIA
|5/20/2020
|CREST HAVEN CARE CENTRE
|1000 EAST HOWARD
|CRESTON
|5/20/2020
|VALLEY VIEW COMMUNITY
|108 SOUTH HIGH STREET
|GREENE
|5/20/2020
|RICEVILLE FAMILY CARE AND THERAPY CENTER
|915 WOODLAND AVENUE
|RICEVILLE
|5/20/2020
|GREAT RIVER CARE CENTER
|1400 WEST MAIN
|MC GREGOR
|5/20/2020
|SUNNYCREST NURSING CENTER
|401 CRISMAN STREET
|DYSART
|5/20/2020
|BELLE PLAINE SPECIALTY CARE
|1505 SUNSET DRIVE
|BELLE PLAINE
|5/20/2020
|RUTHVEN COMMUNITY CARE CENTER
|2701 MITCHELL STREET BOX 0
|RUTHVEN
|5/20/2020
|POCAHONTAS MANOR
|700 NW SEVENTH STREET
|POCAHONTAS
|5/20/2020
|DAVIS CENTER
|22425 OVERLAND AVENUE
|BLOOMFIELD
|5/20/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF POMEROY, LLC
|303 EAST 7TH STREET
|POMEROY
|5/20/2020
|MECHANICSVILLE SPECIALTY CARE
|104 EAST FOURTH STREET BOX 430
|MECHANICSVILLE
|5/20/2020
|ELKADER CARE CENTER
|116 REIMER STREET SW
|ELKADER
|5/20/2020
|PANORA SPECIALTY CARE
|805 EAST MAIN
|PANORA
|5/20/2020
|ON WITH LIFE
|715 SW ANKENY ROAD
|ANKENY
|5/20/2020
|OAKLAND MANOR
|737 NORTH HIGHWAY
|OAKLAND
|5/20/2020
|MAPLE MANOR VILLAGE
|345 PARROTT ST
|APLINGTON
|5/20/2020
|KAREN ACRES CARE CENTER
|3605 ELM DRIVE
|URBANDALE
|5/20/2020
|HUMBOLDT COUNTY MEMORIAL HOSPI
|1000 NORTH 15TH STREET
|HUMBOLDT
|5/20/2020
|JEFFERSON PLACE
|413 JEFFERSON STREET
|PELLA
|5/20/2020
|PLEASANT VIEW HOME
|410 SPRUCE STREET
|ALBERT CITY
|5/20/2020
|PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT ESTHERV
|2001 FIRST AVENUE NORTH
|ESTHERVILLE
|5/20/2020
|ROCKWELL COMMUNITY NURSING HOM
|707 ELM STREET
|ROCKWELL
|5/20/2020
|WEST BEND HEALTH AND REHABILITATION
|203 FOURTH STREET NW
|WEST BEND
|5/20/2020
|TITONKA CARE CENTER
|312 FIRST AVENUE NW
|TITONKA
|5/20/2020
|DUMONT WELLNESS CENTER
|921 THIRD STREET
|DUMONT
|5/20/2020
|PLEASANT ACRES CARE CENTER
|309 RAILROAD STREET
|HULL
|5/20/2020
|KINGSLEY SPECIALTY CARE
|305 WEST THIRD BOX 10
|KINGSLEY
|5/20/2020
|MANILLA MANOR
|146 N 5TH ST
|MANILLA
|5/20/2020
|BLACKHAWK LIFE CARE CENTER
|73 WEST 5TH STREET
|LAKE VIEW
|5/20/2020
|MERCYONE OELWEIN SENIOR CARE
|201 EIGHTH AVENUE SE
|OELWEIN
|5/20/2020
|QHC MITCHELLVILLE, LLC
|114 CARTER STREET SW
|MITCHELLVILLE
|5/20/2020
|RED OAK REHAB AND CARE CENTER
|1600 SUMMIT STREET
|RED OAK
|5/20/2020
|STACYVILLE COMMUNITY NURSING HOME
|413 SOUTH BROAD STREET
|STACYVILLE
|5/20/2020
|OSAGE REHAB AND HEALTH CARE CENTER
|830 SOUTH FIFTH STREET
|OSAGE
|5/20/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – FONTANELLE
|326 SUMMERSET BOX 38
|FONTANELLE
|5/20/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – MANSON
|1402 MAIN STREET
|MANSON
|5/20/2020
|NORWALK NURSING AND REHABILITATION CENTER
|921 SUNSET DRIVE
|NORWALK
|5/20/2020
|STRATFORD SPECIALTY CARE
|1200 HIGHWAY 175 EAST
|STRATFORD
|5/20/2020
|ROTARY SENIOR LIVING
|500 SOUTH BLAINE AVENUE
|EAGLE GROVE
|5/20/2020
|REHABILITATION CENTER OF ALLISON
|900 7TH STREET WEST
|ALLISON
|5/20/2020
|DENVER SUNSET HOME
|235 NORTH MILL STREET
|DENVER
|5/20/2020
|MERCYONE DYERSVILLE MEDICAL CENTER
|1111 THIRD STREET SW
|DYERSVILLE
|5/20/2020
|ON WITH LIFE AT GLENWOOD
|714 SOUTH LACEY SUITE 100
|GLENWOOD
|5/21/2020
|ABCM REHAB CENTERS OF INDEPENDENCE EAST CAMPUS
|1700 THIRD STREET NE
|INDEPENDENCE
|5/21/2020
|TIMELY MISSION NURSING HOME
|109 MISSION DRIVE
|BUFFALO CENTER
|5/21/2020
|FONDA SPECIALTY CARE
|607 QUEEN STREET
|FONDA
|5/21/2020
|ADEL ACRES
|1919 GREENE STREET
|ADEL
|5/21/2020
|LONE TREE HEALTH CARE CENTER
|501 EAST PIONEER ROAD
|LONE TREE
|5/21/2020
|NEW LONDON SPECIALTY CARE
|100 CARE CENTER CIRCLE STREET
|NEW LONDON
|5/21/2020
|PARKVIEW MANOR CARE CENTER
|1009 THIRD STREET
|REINBECK
|5/21/2020
|CORRECTIONVILLE SPECIALTY CARE
|1116 EAST HIGHWAY 20
|CORRECTIONVILLE
|5/21/2020
|AVOCA SPECIALTY CARE
|610 EAST YORK STREET
|AVOCA
|5/21/2020
|HILLCREST HEALTH CARE CENTER
|2121 AVENUE L
|HAWARDEN
|5/21/2020
|SAVANNAH HEIGHTS
|601 S PRAIRIE STREET
|MOUNT PLEASANT
|5/21/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF OGDEN, LLC
|625 EAST OAK STREET
|OGDEN
|5/21/2020
|CAREAGE HILLS REHABILITATION AND HEALTHCARE
|725 NORTH SECOND STREET
|CHEROKEE
|5/21/2020
|CHARITON SPECIALTY CARE
|1214 NORTH SEVENTH STREET
|CHARITON
|5/21/2020
|HEARTLAND CARE CENTER
|604 EAST FENTON
|MARCUS
|5/21/2020
|LAMONI SPECIALTY CARE
|215 SOUTH OAK STREET
|LAMONI
|5/21/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – VILLISCA
|202 NORTH CENTRAL AVENUE
|VILLISCA
|5/21/2020
|MONTROSE HEALTH CENTER
|400 SOUTH 7TH STREET
|MONTROSE
|5/21/2020
|BURLINGTON CARE CENTER
|2610 SOUTH FIFTH STREET
|BURLINGTON
|5/21/2020
|ABCM REHAB CENTERS OF INDEPENDENCE WEST CAMPUS
|1610 THIRD STREET NE
|INDEPENDENCE
|5/21/2020
|THE AMBASSADOR SIDNEY INC
|115 MAIN STREET
|SIDNEY
|5/21/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – FOREST CITY
|606 SOUTH SEVENTH STREET
|FOREST CITY
|5/21/2020
|PEARL VALLEY REHABILITATION AND NURSING AT GOWRIE,
|1808 MAIN STREET
|GOWRIE
|5/21/2020
|GARDEN VIEW CARE CENTER
|1200 WEST NISHNA ROAD
|SHENANDOAH
|5/21/2020
|EMBASSY REHAB AND CARE CENTER
|206 PORT NEAL ROAD
|SERGEANT BLUFF
|5/21/2020
|MANLY SPECIALTY CARE
|601 E SOUTH STREET
|MANLY
|5/21/2020
|GOLDENROD MANOR
|225 WEST LAPERLA DRIVE
|CLARINDA
|5/21/2020
|WEST POINT CARE CENTER INC
|607 6TH STREET PO BOX 398
|WEST POINT
|5/21/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF CRESCO
|701 VERNON ROAD SW
|CRESCO
|5/21/2020
|DEERFIELD RETIREMENT COMMUNITY INC
|13731 HICKMAN ROAD
|URBANDALE
|5/21/2020
|MERCYONE NORTH IOWA MEDICAL SERVICES
|910 NORTH EISENHOWER AVENUE
|MASON CITY
|5/21/2020
|PARKVIEW MANOR
|516 THIRTEENTH STREET
|WELLMAN
|5/21/2020
|LYON SPECIALTY CARE
|1010 SOUTH UNION
|ROCK RAPIDS
|5/21/2020
|CHEROKEE SPECIALTY CARE
|1011 NORTH ROOSEVELT
|CHEROKEE
|5/21/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF NEWTON EAST, LLC
|1743 SOUTH EIGHTH AVENUE EAST
|NEWTON
|5/21/2020
|SHELL ROCK SENIOR LIVING
|920 NORTH CHERRY STREET
|SHELL ROCK
|5/22/2020
|ENGLISH VALLEY NURSING CARE CENTER
|150 WEST WASHINGTON ST- PO BOX 430
|NORTH ENGLISH
|5/22/2020
|GREENFIELD REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|615 SE KENT STREET
|GREENFIELD
|5/22/2020
|GRISWOLD REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER
|106 HARRISON ST
|GRISWOLD
|5/22/2020
|MOUNT AYR HEALTH CARE CENTER
|1504 EAST SOUTH STREET
|MOUNT AYR
|5/22/2020
|EMMETSBURG CARE CENTER
|2405 21ST STREET
|EMMETSBURG
|5/22/2020
|SUNNY HILL CARE CENTER
|1708 HARDING STREET
|TAMA
|5/22/2020
|COUNTRY VIEW MANOR INC
|100 CEDAR LANE
|SIBLEY
|5/22/2020
|OAKWOOD SPECIALTY CARE
|200 16TH AVENUE EAST
|ALBIA
|5/22/2020
|WASHINGTON COUNTY HOSPITAL
|400 EAST POLK
|WASHINGTON
|5/22/2020
|ELMWOOD CARE CENTRE
|222 NORTH 15TH STREET
|ONAWA
|5/22/2020
|FELLOWSHIP VILLAGE
|300 EAST JEFFERSON
|INWOOD
|5/22/2020
|ROCK RAPIDS HEALTH CENTRE
|703 SOUTH UNION
|ROCK RAPIDS
|5/22/2020
|THOMAS REST HAVEN
|217 MAIN STREET
|COON RAPIDS
|5/22/2020
|EVANS MEMORIAL HOME
|1010 NORTH ELM STREET
|CRESCO
|5/22/2020
|CLARKSVILLE SKILLED NURSING & REHAB CENTER
|115 NORTH HILTON ST
|CLARKSVILLE
|5/22/2020
|CLARENCE NURSING HOME
|402 2ND AVENUE
|CLARENCE
|5/22/2020
|COLONIAL MANORS OF COLUMBUS COMMUNITY
|814 SPRINGER AVENUE
|COLUMBUS JUNCTION
|5/22/2020
|GENESIS SENIOR LIVING
|5608 SW 9TH STREET
|DES MOINES
|5/22/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – WEST UNION
|201 HALL STREET
|WEST UNION
|5/22/2020
|LINN MANOR CARE CENTER
|1140 ELIM DRIVE
|MARION
|5/22/2020
|THORNTON MANOR NURSING AND CARE CENTER
|1329 MAIN STREET
|LANSING
|5/22/2020
|TERRACE GLEN VILLAGE
|3400 ALBURNETT ROAD
|MARION
|5/22/2020
|MAQUOKETA CARE CENTER
|1202 GERMAN STREET
|MAQUOKETA
|5/22/2020
|BUCHANAN COUNTY HEALTH CENTER
|1600 FIRST STREET EAST
|INDEPENDENCE
|5/22/2020
|SUNRISE TERRACE NURSING & REHABILITATION CENTER
|706 WEST CENTRAL AVENUE
|WINFIELD
|5/22/2020
|WAPELLO SPECIALTY CARE
|601 HIGHWAY 61 SOUTH
|WAPELLO
|5/22/2020
|COUNTRYSIDE HEALTH CARE CENTER
|6120 MORNINGSIDE AVENUE
|SIOUX CITY
|5/22/2020
|REGENCY PARK NURSING & REHAB CENTER OF CARROLL
|500 EAST VALLEY DRIVE
|CARROLL
|5/22/2020
|THE GARDENS OF CEDAR RAPIDS
|5710 DEAN ROAD SW
|CEDAR RAPIDS
|5/22/2020
|MONROE CARE CENTER
|120 NORTH THIRTEENTH STREET
|ALBIA
|5/22/2020
|NORTHGATE CARE CENTER
|960 4TH STREET NW
|WAUKON
|5/22/2020
|SIBLEY SPECIALTY CARE
|700 NINTH AVENUE NORTH
|SIBLEY
|5/22/2020
|HALLMARK CARE CENTER
|215 HIGHWAY 30 WEST
|MOUNT VERNON
|5/22/2020
|ST LUKE’S HELEN G NASSIF TRANSITIONAL CARE CENTER
|1420 UNITYPOINT WAY
|CEDAR RAPIDS
|5/22/2020
|PARKVIEW HOME
|102 NORTH JACKSON STREET
|WAYLAND
|5/22/2020
|MORNING SUN CARE CENTER
|200 WASHINGTON
|MORNING SUN
|5/22/2020
|ROWLEY MEMORIAL MASONIC HOME
|3000 EAST WILLIS AVENUE
|PERRY
|5/22/2020
|THE VILLAGE AT LEGACY POINTE NURSING FACILITY
|1645 SE HOLIDAY CREST CIRCLE
|WAUKEE
|5/22/2020
|BROOKLYN COMMUNITY ESTATES
|406 NORTH STREET
|BROOKLYN
|5/22/2020
|WESTVIEW ACRES CARE CENTER
|203 S W LORRAINE
|LEON
|5/22/2020
|OAKVIEW, INC.
|511 EAST CENTER
|CONRAD
|5/22/2020
|LINN HAVEN REHAB & HEALTHCARE
|530 SOUTH LINN AVENUE
|NEW HAMPTON
|5/22/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF KNOXVILLE, LLC
|606 NORTH SEVENTH STREET
|KNOXVILLE
|5/22/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF NEWTON WEST, LLC
|2130 WEST 18TH STREET SOUTH
|NEWTON
|5/22/2020
|RIVERVIEW MANOR HEALTHCARE, LLC
|17990 SPENCER ROAD PO BOX 503
|PLEASANT VALLEY
|5/22/2020
|CLARION WELLNESS AND REHABILITATION CENTER
|110 13TH AVENUE SW
|CLARION
|5/22/2020
|COLONIAL MANOR OF ELMA
|407 9TH STREET
|ELMA
|5/22/2020
|WILTON RETIREMENT COMMUNITY
|307 OVESEN DRIVE
|WILTON
|5/22/2020
|BRIO OF JOHNSTON, LLC
|6901 PECKHAM STREET
|JOHNSTON
|5/22/2020
|RIDGEWOOD SPECIALTY CARE
|1977 ALBIA ROAD
|OTTUMWA
|5/22/2020
|FRANKLIN GENERAL HOSPITAL
|1720 CENTRAL AVENUE EAST
|HAMPTON
|5/22/2020
|NEWTON HEALTH CARE CENTER
|200 SOUTH EIGHTH AVENUE EAST
|NEWTON
|5/22/2020
|SALEM LUTHERAN HOME
|2027 COLLEGE AVENUE
|ELK HORN
|5/22/2020
|LAPORTE CITY SPECIALTY CARE
|1100 HWY 218 N
|LA PORTE CITY
|5/22/2020
|CASA DE PAZ HEALTH CARE CENTER
|2121 WEST 19TH STREET
|SIOUX CITY
|5/22/2020
|ELM HEIGHTS CARE CENTER
|1203 SOUTH ELM STREET
|SHENANDOAH
|5/22/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF PLEASANTVILLE, LLC
|909 NORTH STATE STREET
|PLEASANTVILLE
|5/22/2020
|GRAND MEADOWS
|5300 GRAND MEADOW DRIVE
|ASBURY
|5/22/2020
|ALGONA MANOR CARE CENTER
|2221 EAST MCGREGOR STREET
|ALGONA
|5/22/2020
|WINSLOW HOUSE CARE CENTER
|3456 INDIAN CREEK ROAD
|MARION
|5/22/2020
|DUNLAP SPECIALTY CARE
|1403 HARRISON ROAD
|DUNLAP
|5/22/2020
|QHC HUMBOLDT NORTH, LLC
|1111 11TH AVE NORTH
|HUMBOLDT
|5/22/2020
|PEARL VALLEY REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER O
|601 E POLK ST
|WASHINGTON
|5/22/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF SIOUX CITY, LLC
|3800 INDIAN HILLS DRIVE
|SIOUX CITY
|5/22/2020
|WILLOW DALE WELLNESS VILLAGE
|404 FIRST STREET
|BATTLE CREEK
|5/22/2020
|BETTENDORF HEALTH CARE CENTER
|2730 CROW CREEK ROAD
|BETTENDORF
|5/22/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF CHEROKEE, LLC
|921 RIVERVIEW DRIVE
|CHEROKEE
|5/22/2020
|ACCURA HEALTHCARE OF LE MARS
|954 7TH AVENUE SE
|LE MARS
|5/22/2020
|TWILIGHT ACRES
|600 WEST 6TH STREET
|WALL LAKE
|5/22/2020
|SCOTTISH RITE PARK INC
|2909 WOODLAND AVENUE
|DES MOINES
|5/22/2020
|KEOSAUQUA HEALTH CARE CENTER
|819 COUNTRY LANE ROAD
|KEOSAUQUA
|5/22/2020
|NORTHRIDGE VILLAGE
|3300 GEORGE WASHINGTON CARVER AVENUE
|AMES
|5/23/2020
|GOLDEN AGE CARE CENTER
|1915 SOUTH 18TH STREET
|CENTERVILLE
|5/23/2020
|FRIENDSHIP HOME ASSOCIATION
|714 DIVISION
|AUDUBON
|5/23/2020
|CENTERVILLE SPECIALTY CARE
|1208 EAST CROSS STREET
|CENTERVILLE
|5/23/2020
|GRAND JI VANTE
|502 BUTLER STREET
|ACKLEY
|5/23/2020
|SHADY REST CARE CENTER
|701 NORTH JOHNSON STREET NW
|CASCADE
|5/23/2020
|SIMPSON MEMORIAL HOME
|1000 NORTH MILLER STREET
|WEST LIBERTY
|5/23/2020
|HENRY COUNTY HEALTH CENTER
|401 SOUTH VAN BUREN
|MOUNT PLEASANT
|5/23/2020
|WESTBROOK ACRES
|605 GARFIELD STREET
|GLADBROOK
|5/23/2020
|REGENCY PARK NURSING & REHAB CENTER OF JEFFERSON
|100 RAM ROAD
|JEFFERSON
|5/23/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – SAINT ANSGAR
|701 EAST FOURTH STREET
|SAINT ANSGAR
|5/23/2020
|WELLINGTON PLACE
|2479 RIVER ROAD
|DECORAH
|5/23/2020
|LAURENS CARE CENTER
|304 EAST VETERANS ROAD
|LAURENS
|5/23/2020
|VALLEY VUE CARE CENTER
|108 SECOND AVE BOX 200
|ARMSTRONG
|5/23/2020
|MILL VALLEY CARE CENTER
|1201 PARK STREET
|BELLEVUE
|5/23/2020
|CEDAR FALLS HEALTH CARE CENTER
|1728 WEST EIGHTH STREET
|CEDAR FALLS
|5/23/2020
|HILLCREST HOME
|915 WEST FIRST STREET
|SUMNER
|5/23/2020
|LUTHERAN RETIREMENT HOME
|701 NINTH STREET NORTH
|NORTHWOOD
|5/23/2020
|GOOD SAMARITAN SOCIETY – RED OAK
|201 ALIX AVENUE
|RED OAK
|5/23/2020