SIOUX CITY, IOWA (KCAU) – Check out all our coverage from the first day of the IHSAA Boys Wrestling State Tournament.

Below are the remaining Siouxland wrestlers that are in contention for a State title:

1A

Cael Morrow – Akron-Westfield

Ethan Sachau – Hinton

Carson Seuntjens – Kingsley-Pierson

Mikey Baker – West Sioux

Ryan Brennan – Emmetsburg

Max McGill – Woodbury Central

Kaeden Broer – West Monona-Whiting

Jordan Saul – G-T/R-A

Jace Nelson-Brown – Emmetsburg

Deontez Williams – Pocahontas Area

Kolby Scott – MVAOCOU

Jackson Dewald – Westwood

Ian Blowe – Akron-Westfield

Ben Saxton – Emmetsburg

Gavin DeHoog – Western Christian

Keegan McMillan – West Sioux

2A

Nico Venturi – Bishop Heelan

Ethan Skoglund – Sergeant Bluff-Luton

Bo Koedam – Sergeant Bluff-Luton

Ty Koedam – Sergeant Bluff-Luton

Jack Wajda – Spirit Lake Park

Ethan DeLeon – Bishop Heelan

Jace Mulder – Boyden-Hull/Rock Valley

Jarrett Roos – Sheldon/South O’Brien

3A

Ayden Hoag – Le Mars

Jaxson Hildebrand – Denison-Schleswig

Logan Huckfelt – Spencer